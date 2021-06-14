نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الثاني طرق الحصول علي النتيجة برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي تنتظر حاليًا نتائج شهادة الإعدادية لعام 2021 للعديد من أولياء الأمور والطلاب الذين خضعوا للامتحان، ومن أجل التحقق من نتائج جهودهم، أعلنت الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم أنها ستجتاز قريباً نتائج الدورة الإعدادية الثالثة في جميع محافظات الجمهورية، لذلك سنوضح لك كيفية التحقق من نتائج شهادة الإعدادية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

واصل الموظفون المكلفون في لجنة إعداد الشهادة تصحيح أوراق الإجابة للتحضير للبت النهائي في النتائج، وبدأت عمليات المراقبة، وأعلنت نتائج شهادة الفصل الدراسي الثاني الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، وبعد الانتهاء رسمياً من مراقبة الأداء وإتمام الصف الثالث الإعدادي من خلال التعليم الأساسي لمحافظ المحافظة، وإعلان الدفعة الأولى من الطلاب في كل محافظة، استخدم رقم المقعد للاستعلام عن نتائج الصف الثالث 2021 للمدرسة الإعدادي، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، حيث سيتم نشرها عبر بوابات التعليم في مختلف المحافظات.

يجب على الطالب الوصول إلى موقع إعلان النتائج الخاص بمحافظته.

عن طريق الواجهة الأساسية للموقع يمكنك قم باختيار التحقق من درجات الصف الثالث.

ثم سينتقل تلقائيًا إلى صفحة النتيجة ويمكنك من خلالها الاستعلام عنها.

في صفحة الاستعلام يوجد حقل مخصص لكتابة رقم مقعد الطالب، لذا يجب إدخاله بشكل صحيح.

ثم في نهاية الامر قم بالنقر على كلمة الاستعلام.

بعد ذلك، بالإضافة إلى كشف الدرجات، سيتم عرض نتائج الطالب بالتفصيل، بما في ذلك اسم الطالب ورقم المقعد.

وزارة التربية والتعليم قامت بتأكيد أن الفني في بيان لها، أن مكاتب التربية بالمحافظة مسؤولة عن نشر نتائج السنة الثالثة من الدورة التحضيرية للفصل الدراسي الثاني لسنة 2021، ولفتت إلى أن النتائج يتم الإشراف عليها والمصادقة عليها من قبل المحافظ، ويتم رفع النتيجة عبر البوابات الإلكترونية للمحافظات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالتربية والتعليم.