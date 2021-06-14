موعد وترددات القنوات المفتوحة الناقلة مباراة العراق “أسود الرافدين” وايران الحاسمة لبطاقة التأهل

موعد المباراة وترددات القنوات المفتوحة الناقلة مباراة العراق “أسود الرافدين” ضد ايران في حسم بطاقة التأهل الخاصة بالتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 من أهم ما يشغل عشاق الرياضة العربية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات وعرب سات، وكذلك تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية، وهما القناتان اللاتي أعلنتا رسميا إذاعة مباراة العراق ضد إيران، أما عن موعد وتوقيت اللقاء فمن المقرر إذاعة وبث المباراة مساء بوم الثلاثاء 15 يونيو، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المُكرمة.القنوات الناقلة مباراة العراق “أسود الرافدين” ضد إيران “موعد وتوقيت المباراة”
وتجدر الإشارة إلى أم مباراة منتخب العراق الوطني ضد المنتخب الإيراني ضمن مباريات المجموعة الثالثة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة، كما تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز العراق على إيران بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة الذهاب.
أما ملعب مباراة العراق ضد إيران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فمن المقرر أن يفتح ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق البحرانية “Al Muharraq Stadium” أبوابة لاستقبال الفريقين في الجولة العاشرة من المجموعة الثالثة، وهي من أهم مباريات التي ستقام يوم الثلاثاء والتي سيحرص على متابعتها ومشاهدتها جمهور غفير بالعديد من البلدان العربية.بطاقة مباراة العراق وإيران الحاسمة لبطاقة التأهل لمونديال 2022
- موعد المباراة: مساء الثلاثاء 15 من يونيو 2021.
- ملعب المباراة: ستاد المحرق – مملكة البحرين.
- توقيت المباراة: السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.
- حكم المباراة: الحكم الدولي من أوزبكستان “الجيز تاتاشيف”
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز العراق بهدفين مقابل هدف.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat
|10850
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Nilesat
|12563
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat
|10873
|عمودي
|27500
|7/8
|مفتوح
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني العراقي يدخل مباراة ضد إيران وهو يحتل المركز الأول في مجموعته، حاصدا في جعبته 17 نقطة من مبارياته السابقة، أما عن المنتخب الإيراني فهو يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويحاول المنتخب العراقي الفوز في مباراته ليزيد الفارق بينه وبين منتخب إيران إلى 5 نقاط، بينما سيحاول المنتخب الإيراني تحقيق الفوز الذي سيصعد به لقمة المجموعة الثالثة ونيل وحسم بطاقة التأهل.
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موعد المباراة وترددات القنوات المفتوحة الناقلة مباراة العراق “أسود الرافدين” ضد ايران في حسم بطاقة التأهل الخاصة بالتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 من أهم ما يشغل عشاق الرياضة العربية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات وعرب سات، وكذلك تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية، وهما القناتان اللاتي أعلنتا رسميا إذاعة مباراة العراق ضد إيران، أما عن موعد وتوقيت اللقاء فمن المقرر إذاعة وبث المباراة مساء بوم الثلاثاء 15 يونيو، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المُكرمة.القنوات الناقلة مباراة العراق “أسود الرافدين” ضد إيران “موعد وتوقيت المباراة”
وتجدر الإشارة إلى أم مباراة منتخب العراق الوطني ضد المنتخب الإيراني ضمن مباريات المجموعة الثالثة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة، كما تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز العراق على إيران بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة الذهاب.
أما ملعب مباراة العراق ضد إيران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فمن المقرر أن يفتح ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق البحرانية “Al Muharraq Stadium” أبوابة لاستقبال الفريقين في الجولة العاشرة من المجموعة الثالثة، وهي من أهم مباريات التي ستقام يوم الثلاثاء والتي سيحرص على متابعتها ومشاهدتها جمهور غفير بالعديد من البلدان العربية.بطاقة مباراة العراق وإيران الحاسمة لبطاقة التأهل لمونديال 2022
- موعد المباراة: مساء الثلاثاء 15 من يونيو 2021.
- ملعب المباراة: ستاد المحرق – مملكة البحرين.
- توقيت المباراة: السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.
- حكم المباراة: الحكم الدولي من أوزبكستان “الجيز تاتاشيف”
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز العراق بهدفين مقابل هدف.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat
|10850
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Nilesat
|12563
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat
|10873
|عمودي
|27500
|7/8
|مفتوح
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني العراقي يدخل مباراة ضد إيران وهو يحتل المركز الأول في مجموعته، حاصدا في جعبته 17 نقطة من مبارياته السابقة، أما عن المنتخب الإيراني فهو يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويحاول المنتخب العراقي الفوز في مباراته ليزيد الفارق بينه وبين منتخب إيران إلى 5 نقاط، بينما سيحاول المنتخب الإيراني تحقيق الفوز الذي سيصعد به لقمة المجموعة الثالثة ونيل وحسم بطاقة التأهل.
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