التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وشروط القبول

التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل طلاب الثانوية العامة حيث أنهم بمجرد فتح باب القبول في المعد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) يمكنهم الالتحاق به للحصول على التدريب المنتهي بالتوظيف، ويمكن عن طريق معهد سرب تسجيل دخول معرفة أسماء المقبولين في معهد سرب، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
تم الإعلان من قبل المعهد السعودي التقني عن تدريبات للحاصلين على الثانوية تنتهي بالتوظيف في حالة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وانطباق الشروط على المتقدم وذلك يكون للتدريب على (قيادة القطارات، صيانة القطارات، صيانة البنية التحتية، الاتصالات والإشارات والتحكم).طريقة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
قام المعهد بتوفير إمكانية التسجيل منذ الأحد الموافق 13 يونيو وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1 يوليو ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى نموذج طلب التقديم.
- يطلب من المتقدم كتابة بعض المعلومات كالجنس ورقم السجل المدني ومصدر بطاقة الأحوال وتاريخ الميلاد للمتقدم بالهجري والبريد الإلكتروني الخاص به للمتابعة وكذلك رقم الجوال.
- وبعد ذلك يتم كتابة معلومات المنطقة والمدينة وتدوين المعلومات الدراسية ودرجة اختيار القدرات العامة.
- يقوم بعد ذلك المتقدم بتفعيل مربع تأكيد المعلومات المقدمة صحيحة وعلى مسئولية المتقدم.
- يتم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إرسال.
هناك بعض الشروط التي وضعها المعهد للسماح للطلاب بالتسجيل وقبولهم بالمعهد وهي:
- أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من السعوديين.
- أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بما لا يقل عن 80%.
- أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد لائق طبيًا.
- أن يقوم المتقدم للتسجيل باجتياز اختبارات القبول والمقابلة، ويتم إخبار المتقدم بالقبول بعد انتهاء الفرز عبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر الجوال المسجل.
- يتم طلب بعض الأوراق في حالة القبول منها (أصل بطاقة الأحوال الشخصية وكذلك إحضار صورة ضوئية منها، أصل شهادة الثانوية العامة وكذلك صورة منها، نسخة من اختيار القدرات العامة.
- يتم مقارنة المعلومات المسجلة من المتقدم بالمستندات المقدمة وفي حالة اختلاف المعلومات يتم إلغاء تقديم الطالب.
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التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل طلاب الثانوية العامة حيث أنهم بمجرد فتح باب القبول في المعد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) يمكنهم الالتحاق به للحصول على التدريب المنتهي بالتوظيف، ويمكن عن طريق معهد سرب تسجيل دخول معرفة أسماء المقبولين في معهد سرب، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
تم الإعلان من قبل المعهد السعودي التقني عن تدريبات للحاصلين على الثانوية تنتهي بالتوظيف في حالة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وانطباق الشروط على المتقدم وذلك يكون للتدريب على (قيادة القطارات، صيانة القطارات، صيانة البنية التحتية، الاتصالات والإشارات والتحكم).طريقة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
قام المعهد بتوفير إمكانية التسجيل منذ الأحد الموافق 13 يونيو وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1 يوليو ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى نموذج طلب التقديم.
- يطلب من المتقدم كتابة بعض المعلومات كالجنس ورقم السجل المدني ومصدر بطاقة الأحوال وتاريخ الميلاد للمتقدم بالهجري والبريد الإلكتروني الخاص به للمتابعة وكذلك رقم الجوال.
- وبعد ذلك يتم كتابة معلومات المنطقة والمدينة وتدوين المعلومات الدراسية ودرجة اختيار القدرات العامة.
- يقوم بعد ذلك المتقدم بتفعيل مربع تأكيد المعلومات المقدمة صحيحة وعلى مسئولية المتقدم.
- يتم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إرسال.
هناك بعض الشروط التي وضعها المعهد للسماح للطلاب بالتسجيل وقبولهم بالمعهد وهي:
- أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من السعوديين.
- أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بما لا يقل عن 80%.
- أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد لائق طبيًا.
- أن يقوم المتقدم للتسجيل باجتياز اختبارات القبول والمقابلة، ويتم إخبار المتقدم بالقبول بعد انتهاء الفرز عبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر الجوال المسجل.
- يتم طلب بعض الأوراق في حالة القبول منها (أصل بطاقة الأحوال الشخصية وكذلك إحضار صورة ضوئية منها، أصل شهادة الثانوية العامة وكذلك صورة منها، نسخة من اختيار القدرات العامة.
- يتم مقارنة المعلومات المسجلة من المتقدم بالمستندات المقدمة وفي حالة اختلاف المعلومات يتم إلغاء تقديم الطالب.
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