التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وشروط القبول

التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل طلاب الثانوية العامة حيث أنهم بمجرد فتح باب القبول في المعد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) يمكنهم الالتحاق به للحصول على التدريب المنتهي بالتوظيف، ويمكن عن طريق معهد سرب تسجيل دخول معرفة أسماء المقبولين في معهد سرب، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.

التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

تم الإعلان من قبل المعهد السعودي التقني عن تدريبات للحاصلين على الثانوية تنتهي بالتوظيف في حالة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية وانطباق الشروط على المتقدم وذلك يكون للتدريب على (قيادة القطارات، صيانة القطارات، صيانة البنية التحتية، الاتصالات والإشارات والتحكم).

طريقة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

قام المعهد بتوفير إمكانية التسجيل منذ الأحد الموافق 13 يونيو وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1 يوليو ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى نموذج طلب التقديم.

يطلب من المتقدم كتابة بعض المعلومات كالجنس ورقم السجل المدني ومصدر بطاقة الأحوال وتاريخ الميلاد للمتقدم بالهجري والبريد الإلكتروني الخاص به للمتابعة وكذلك رقم الجوال.

وبعد ذلك يتم كتابة معلومات المنطقة والمدينة وتدوين المعلومات الدراسية ودرجة اختيار القدرات العامة.

يقوم بعد ذلك المتقدم بتفعيل مربع تأكيد المعلومات المقدمة صحيحة وعلى مسئولية المتقدم.

يتم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إرسال.

شروط التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

هناك بعض الشروط التي وضعها المعهد للسماح للطلاب بالتسجيل وقبولهم بالمعهد وهي: