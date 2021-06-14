أخبار اليمن : جريح بقصف صاروخي سعودي على شدا صعدة

جريح بقصف صاروخي سعودي على شدا صعدةأصيب مواطناً إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي اليوم استهدف مناطق حدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية مناطق آهلة بالسكان بمديرية شدا، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وتضرر عدد من منازل ومزارع الموطنين.

وأشار المصدر إلى أن المديريات الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي بشكل يومي، مخلفاً ضحايا معظمهم أطفال ونساء وأضرار في ممتلكات المواطنين.