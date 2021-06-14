فيديو.. رئيس زامبيا يصاب بالإغماء أثناء عرض عسكرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "زامبيا ووتشدوج" المحلية، نقلا عن مكتب رئيس الدولة، أن الرئيس الزامبى، إدجار لونجو، فقد وعيه أثناء عرض عسكرى، نُظم فى العاصمة لوساكا بمناسبة يوم القوات المسلحة.
وأشار مكتب رئيس الدولة فى زامبيا إلى أن "الرئيس إجار لونجو شعر أثناء حضوره الحفل بدوار مفاجئ.. واستعاد وعيه على الفور وعاد إلى مقر إقامته فى سيارة حكومية. ويؤكد الرئيس للمواطنين والمجتمع الدولى أنه بخير ويواصل أداء واجبات رئيس الدولة".
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