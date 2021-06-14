نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في الجزائر في جميع ولايات الوطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال محمد شرفي رئيس الهيئة الجزائرية للانتخابات عن نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في الجزائر ، إنه سيتم الإعلان رسميا عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب الجزائري خلال هذه الأيام، بعد الانتهاء من فرز الأصوات وتحديد أسماء المرشحين الفائزين على المقاعد الانتخابية في الدورة النيابية المقبلة. البرلمان الذي يتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد القوانين داخل الدولة، لذلك تعتبر نتائج الانتخابات التشريعية من أهم الأحداث التي تشهدها الشارع الجزائري خلال هذه الأيام.

نتائج الانتخابات التشريعية 2021

بعد حل البرلمان الجزائري العام الماضي والحديث عن البرلمان الجديد اصبح موضوع نقاش في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة وأن الحكومة الجزائرية تسعى حاليا لاتباع سياسة جديدة غير تلك التي كانت قائمة في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.ويسعى الرئيس الجزائري الحالي ، عبد المجيد تبون ، إلى متابعة الحركات السياسية ، ولا سيما المعارضة ، لمعرفة مطالبها.

نتائج الانتخابات

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 2021 بلغت نحو 30٪ من إجمالي الناخبين المؤهلين. وأضاف شرفي خلال الندوة أن هناك 3 ولايات تتراوح نسب المشاركة فيها بين 40 و 50 بالمئة. بينما وصلت 10 ولايات إلى الإقبال. بالإضافة إلى ذلك ، سجلت 9 ولايات معدل مشاركة يتراوح بين 25 و 30٪. شرفي قال أيضا أن 7 ولايات شاركت بنسبة أقل من 20 بالمائة. وأكد أن هذه النسبة تعتبر أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة. وهذا يشير إلى أن الأفراد يشعرون بنزاهة نتائج الانتخابات هذا العام وأنهم اختاروا أفضل وأنسب المرشحين لهذه المناصب العليا. مع العلم أن ولاية البرلمان تستمر لخمس سنوات متتالية.

موعد الإعلان عن الانتخابات التشريعية بالجزائر

أما موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021 فمن المؤكد ان يتم الإعلان عنها خلال هذه الأيام. بمجرد الانتهاء من مراجعة جميع بطاقات التقديم ، تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية تكافح لحل العديد من الأزمات الاقتصادية ، واسترجاع هيبة الدولة الجزائري وتحقيق العديد من المصالح الاجتماعية.

يذكر ان في الانتخابات التشريعية 2021 سجلت 32 ولاية نسبة مشاركة بلغت 25 بالمائة. كما إن 28 ولاية لديها أكثر من 100 ألف ناخب.