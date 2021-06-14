كيفية سداد رسوم الدفاع المدني 1443

سداد رسوم الدفاع المدني 1443 من أبرز الخدمات التي يسعى الكثيرين لمعرفة طريقتها. للعمل على سداد مستحقات الدفاع المدني والتي يتم تسديدها مقابل تأمين سلامة الاتصالات والمواصلات ولمتابعة سير العمل بمختلف المؤسسات والمرافق العامة بالمملكة، وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة سداد رسوم الدفاع المدني بالتفاصيل.

سداد رسوم الدفاع المدني 1443

عملت المديرية العامة للدفاع المدني على إضافة عدد من طرق ووسائل الدفع لسداد رسوم الدفاع المدني المطلوبة للاشتراك في عدد من الخدمات ومنها نظام سداد المدفوعات الحكومية الذي تم إطلاقه من قبل وزارة المالية السعودية بالتعاون مع البنك المركزي ويمكن السداد بالخطوات على النحو الآتي:

مصرف الراجحي.

البنك الأهلي التجاري.

بنك الاستثمار السعودي.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك الوطني العربي.

بنك البلاد.

بنك الجزيرة.

بنك الإنماء.

مجموعة سامبا.

بنك الرياض.

كيفية سداد رسوم الدفاع المدني

يمكن سداد الرسوم عبر الصراف الآلي بالخطوات الآتية:

أدخل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.

ثم اكتب بيانات الدخول للبطاقة.

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية ثم سداد المدفوعات الحكومية.

من ثم قم بكتابة رقم مفوتر الدفاع المدني هو 90 .

اكتب قيمة المبلغ الذي تريد سداده.

ومن ثم أكد عملية السداد للرسوم.

الدخول على البوابة الإلكترونية للدفاع المدني ” من هنا “.

اختر تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمات الأفراد والشركات.

من ثم النقر على خدمة إصدار تراخيص السلامة.

ومن ثم ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

ثم تقديم طلب لتجديد الرخصة.

يبدأ الدفاع في دراسة طلبك والموافقة عليه.

يتم إرسال رسالة لمقدم الطلب به رمز التحقق.

يتم زيارة الشركة لتأكد من الاعتماد والتجهيز.

يتم تحديد موعدًا للكشف الميداني على المنشأة.

ثم تُعلن المديرية نتيجة الكشف وبعد ذلك يتم إصدار الترخيص.

قم بطباعته إلكترونيًا من الموقع المخصص.

طريقة تجديد رخصة الدفاع المدني