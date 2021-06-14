موعد المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 بالمملكة وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة، يواصل آلاف المستفيدين بصرف مبلغ التأمين الاجتماعي المقطوع للمملكة العربية السعودية من خلال البحث عن رابط موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي والذي يتم دفعه بشكل غير منتظم، إلى عدد من فئات المجتمع لمساعدتهم في الإنفاق على ضروريات الحياة وارتفاع الأسعار وشراء المستلزمات الخاصة في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة في رؤية 2030 التي تستهدف جميع القطاعات.

رابط المساعدة المقطوعة

أطلقت وزارة الموارد والتنمية البشرية الضمان الاجتماعي، المعروف باسم المساعدة المقطوعة وهو أحد برامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

حيث يتم صرف مبالغ مالية للفئات المستحقة والمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، وخاصة من ليس لديهم دخل ثابت ويطلبون مساعدة بمبلغ عبر الموقع الرسمي لدائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة

لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية حتى الآن الموعد النهائي لصرف المساعدات المقطوعة، على الرغم من استمرار بحث المستفيدين حول تاريخ تقديم الدفعة الجديدة من دعم الضمان الاجتماعي وأسماء المستفيدين وأولئك الذين تم قبولهم لصرف مساعدات حكومية مخفضة لعدد من الفئات، بما في ذلك الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض وأسر السجناء.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

نقدم لكم رابطاً للاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1442 هـ من خلال الدخول على الرابط التالي والقيام بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط.

أدخل رقم الحالة المدنية.

أدخل رقم التحقق.

ثم اضغط على كلمة البحث.

ومن ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول واكتشف تاريخ تقديم المساعدة المقطوعة وأسماء الأشخاص المقبولين للصرف دعم الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لشهر ذي القعدة 1442 هـ.