دوت الخليج - : قال النائب عمر العياصرة إن تصويت المجلس على شطب المادة العاشرة من قانون النزاهة يعني أننا تجاوزنا قصية تكميم الأفواه الواردة في مشروع القانون .
وبخصوص انفضاض الدورة وما حققه المجلس قال إنهم كنواب تجاوزوا عقبة الخبرة على اعتبار أن هناك 100 نائب جديد ، وقد تصدى المجلس للعديد من الملفات الساخنة من مثل قضية الامير حمزة وحرب غزة والثقة بالحكومة وقضية السلط وقضية الكهربا والنائب السابق اسامة العجارمة .
وقال إن عمر هذا المجلس الدستوري اربع سنوات إلا إذا رأى جلالة الملك حله .
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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العياصرة : أفشلنا المادة 10 من قانون النزاهة وتم التصدي لـ 6 قضايا ساخنة منها قضايا السلط والكهرباء والامير حمزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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