إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

قالت إسرائيل إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن، حيث ضبطت القوات قطعا من الأسلحة واعتقلت عددا من المشتبه فيهم.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي، إلى أن القوات رصدت مشتبها فيه يقترب إلى منطقة الحدود من داخل الحدود الإسرائيلية، وأطلقت النار باتجاهه.

كما أصيب ضابط احتياط إسرائيلي خلال العملية، بالإضافة إلى أحد المشتبه فيهم بمحاولة التهريب وتم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى.

وأكد البيان أنه يتم الآن الفحص في ملابسات إصابة ضابط الاحتياط.

وتواصل قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية أعمال التمشيط بحثا عن مزيد من المشتبه فيهم بعملية التهريب، بحسب البيان.