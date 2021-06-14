ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي مع صعود أسعار النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 38 ألف برميل يوميا في يوليو إلى حوالي 7.8 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ نوفمبر.
وأضافت الوكالة الحكومية في توقعات شهرية أن أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من بيرميان، أكبر حوض منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 56 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.66 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020 .
والزيادة المتوقعة في مجمل الإنتاج ترجع لحوضي بيرميان وأبالاشيا في حين من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في الأحواض الخمسة الأخرى أو يظل مستقرا.
ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج في حقل باكن إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو 2020 .
وزاد المنتجون الأميركيون نشاط الحفر مع صعود أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارا للبرميل. وارتفع عدد حفارات النفط والغاز في الولايات المتحدة لعاشر شهر على التوالي في مايو.
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