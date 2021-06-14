بريطانيا تؤجل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون إن تأجيل الخطوة الرابعة من خارطة الطريق الحكومية، والتى كان من المقرر إجراؤها فى 21 يونيو، سيسمح لمزيد من الناس بتلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل تخفيف القيود، مبينا أنه ستتم مراجعة التأجيل المقترح لمعرفة ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراء قبل أسبوعين أى يوم 5 يوليو.

هذا وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 7000 حالة إصابة بكورونا فى كل يوم من الأيام الستة الماضية ويمثل متغير "دلتا" الآن أكثر من 90 ٪ من الحالات الجديدة، بحسب "سكاى نيوز".

يأتى قرار تأجيل تخفيف الإجراءات فى الوقت الذى أظهر فيه تحليل جديد أجرته هيئة الصحة العامة فى بريطانيا أن لقاح "فايزر" فعال بنسبة 96٪ ضد الاستشفاء من متغير "دلتا" بعد تلقى الجرعة الثانية، أما لقاح "أسترازينيكا" فهو فعال بنسبة 92٪.