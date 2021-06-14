إسرائيل توافق على خروج مسيرة الأعلام فى القدس غدا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن "وزير الأمن الداخلى فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عومر بارليف، وافق على "إجراء مسيرة الأعلام يوم غد، الثلاثاء، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة"، مؤكدة أن إسرائيل مستعدة لأى أعمال عنف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتفقت مع منظمى "مسيرة الأعلام"، يوم الجمعة الماضى، على مسار المسيرة، التى ستمر فى الحى الإسلامى، تزامنا مع إقامة احتفالات راقصة فى حى باب العامود، وهى الخطوة التى يمكن أن تشعل التوتر مجددا فى المدينة.

فيما حذرت واشنطن، يوم الأربعاء الماضى، من عواقب تنظيم المسيرة، ودعت إسرائيل والفلسطينيين إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نعتقد أنه من الضرورى تجنب الخطوات التى ستؤدى إلى تفاقم التوترات".