الدورة(65): نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية على أبشر توظيف jobs.sa

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، أعلنت رسمياً الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 في كلية الملك فهد الأمنية، للمرشحين من حملة الثانوية العامة، وطالبت الإدارة من المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع أبشر توظيف على الإنترنت.نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية
وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي، قد بدأت استقبال طلبات القبول في كلية الملك فهد الأمنية، والالتحاق بالدورة رقم 65 في الكلية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، من الطلاب الخريجين من الثانوية العامة، والحصول على بكالريوس العلوم الأمنية.
وطالبت الإدارة من المترشحين التقيد بوقت المراجعة، ومتطلبات الحضور وأهمها الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر ما يظهره تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول النهائي.رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية 1442
ويمكن الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني عبر إدخال الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم هوية الأب من خلال رابط إشعار القبول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.الأوراق المطلوبة لاستكمال القبول في كلية الملك الأمنية
على المقبول مبدئياً إحضار المستندات التالية مرتبة بالتسلسل التالي:
- نسخة من طلب الالتحاق الأولي وطباعته عند الحضور للكلية.
- عدد(2) صورة من شهادة الثانوية العامة.
- صورة للسجل الأكاديمي للطالب (إن وجدت).
- صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للطالب.
- عدد (2) صورة مكبرة من الهوية الوطنية وموقعة من الطالب، مع كتابة جميع المعلومات بخط اليد بطريقة واضحة مع إحضار الأصل.
- عدد (10) صور حديثة وملونة مقاس (6×4) للطالب مكشوف الرأس عليها الاسم من الخلف.
- إحضار قلم أزرق خاص بالطالب.
الوسوم
نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، أعلنت رسمياً الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 في كلية الملك فهد الأمنية، للمرشحين من حملة الثانوية العامة، وطالبت الإدارة من المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع أبشر توظيف على الإنترنت.نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية
وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي، قد بدأت استقبال طلبات القبول في كلية الملك فهد الأمنية، والالتحاق بالدورة رقم 65 في الكلية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، من الطلاب الخريجين من الثانوية العامة، والحصول على بكالريوس العلوم الأمنية.
وطالبت الإدارة من المترشحين التقيد بوقت المراجعة، ومتطلبات الحضور وأهمها الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر ما يظهره تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول النهائي.رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية 1442
ويمكن الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني عبر إدخال الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم هوية الأب من خلال رابط إشعار القبول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.الأوراق المطلوبة لاستكمال القبول في كلية الملك الأمنية
على المقبول مبدئياً إحضار المستندات التالية مرتبة بالتسلسل التالي:
- نسخة من طلب الالتحاق الأولي وطباعته عند الحضور للكلية.
- عدد(2) صورة من شهادة الثانوية العامة.
- صورة للسجل الأكاديمي للطالب (إن وجدت).
- صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للطالب.
- عدد (2) صورة مكبرة من الهوية الوطنية وموقعة من الطالب، مع كتابة جميع المعلومات بخط اليد بطريقة واضحة مع إحضار الأصل.
- عدد (10) صور حديثة وملونة مقاس (6×4) للطالب مكشوف الرأس عليها الاسم من الخلف.
- إحضار قلم أزرق خاص بالطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدورة(65): نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية على أبشر توظيف jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.