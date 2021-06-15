الدورة(65): نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية على أبشر توظيف jobs.sa

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، أعلنت رسمياً الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 في كلية الملك فهد الأمنية، للمرشحين من حملة الثانوية العامة، وطالبت الإدارة من المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع أبشر توظيف على الإنترنت.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي، قد بدأت استقبال طلبات القبول في كلية الملك فهد الأمنية، والالتحاق بالدورة رقم 65 في الكلية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، من الطلاب الخريجين من الثانوية العامة، والحصول على بكالريوس العلوم الأمنية.

وطالبت الإدارة من المترشحين التقيد بوقت المراجعة، ومتطلبات الحضور وأهمها الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر ما يظهره تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول النهائي.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية 1442

ويمكن الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني عبر إدخال الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم هوية الأب من خلال رابط إشعار القبول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

الأوراق المطلوبة لاستكمال القبول في كلية الملك الأمنية

على المقبول مبدئياً إحضار المستندات التالية مرتبة بالتسلسل التالي: