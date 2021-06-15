التقاعد وخدمات جديدة خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة ميثاق

فقد أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عبر منصتها “ميثاق” خدمتين جديدتين لتسجيل بيانات الإجازة الدراسية والإعارة لمنسوبي الجهات الحكومية، ونعرض لكم من خلال مقالنا هذا عن الخدمات التي تقدمها التقاعد حيث اطلقت خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة ميثاق للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري، وأوضحت المؤسسة أن خدمة تسجيل بيانات الإجازة الدراسية وفترة الإعارة للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري تتيح لمفوضي الجهات الحكومية إدخال بيانات هذه المدد والفترات في منصة “ميثاق” بشكل إلكتروني بالكامل من تاريخ صدور قرار منحها متضمنة تفاصيلها كافة كفترة الإعارة والإجازة الدراسية، واسم الجهة المستعيرة، وبيانات المرحلة الدراسية، ووسائل التواصل مع المشترك.

التقاعد توضح مزايا خدماتها الجديدة:

وقد أوضحت التقارير الجديدة من قبل إدارة مؤسسة التقاعد أن الخدمتين الجداد تهدف إلى تسهيل على الجهات الحكومية ممن ينطبق على منسوبيها أحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى رفع بيانات الإعارة والإجازة الدراسية وتحديث سجلات المشتركين بشكل مباشر، كما ستسهم في سداد المبالغ المالية المترتبة لاحتساب هذه الفترات وتفادي التأخير في تسجيل هذه المدد وتحصيل المبالغ قبل الإحالة للتقاعد، وأشارت إلى أنه يمكن للمشتركين الاطلاع على فترات الإعارة أو الإجازة الدراسية المسجلة من قبل جهة العمل بشكل إلكتروني وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح في حال وجود خطأ في المدد المسجلة من خلال بوابة المؤسسة للخدمات الإلكترونية.

منصة ميثاق وتعزيز التحول الرقمي:

وأعلن أن التقاعد تقدم العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها ومنها منصة “ميثاق” والخدمات الإلكترونية للمشتركين ضمن جهودها لتحقيق إستراتيجيتها 2023 وتعزيز التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين بما يسهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات والمشتركين، ومن الجدير بالذكر حيث قرر مجلس الوزراء السعودي إدخال تعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري في المملكة، وقد نشرت الجريدة الرسمية في المملكة “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة “25” من نظام القاعد المدني لتكون بالنص الآتي:

“المستحقون عن صاحب المعاش هم :الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة”، “وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك”، وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل المادة “23” من نظام التقاعد العسكري، لتكون بالنص التالي:

“المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة”، “وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك”.