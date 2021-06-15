بايدن: دول الناتو متحدة فى مواجهة تهديدات روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى بختام مشاركته باجتماعات الناتو، إن بلاده لا تبحث عن التوترات مع روسيا، لكنها سترد على أى تهديدات.
وتابع بايدن عن لقائه المرتقب مع الرئيس الروسى بوتين "سأوضح لبوتن أن هناك مجالات يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة مع روسيا لكننا سنرد على أى تهديد".
وانطلقت أعمال قمة حلف الناتو، فى وقت سابق اليوم، داخل مقره فى مدينة بروكسل لإحياء التقارب بين واشنطن وحلفائها بعد توتر شاب العلاقات خلال الفترة الأخيرة.
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