نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في حملات الحج 1442 عبر الرابط الرسمي وزارة الحج والعمرة 2021 والشروط الازمه للتسجيل في المقال التالي
كيفية التقديم في حملات الحج 1442/2021 هو أكثر التساؤلات التي يتم طرحها وتداولها بشكل كبير في هذا التوقيت من قبل الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وذلك يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن فتح باب التسجيل والتقديم في حملات الحج المختلفة التي أعلنت خلال الأيام الماضية من قبل وزارة الحج، رابط التسجيل في حملات الحج الجديد 1442 http://localhaj.haj.gov.sa/ ، حيث بدأت عملية التسجيل رسميا يوم الثالث عشر من شهر يونيو 2021، كما نوهت وزارة الحج السعودية على اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على عدد معين تم تحديده من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فقط، وذلك يأتي في ظل انتشار جائحة كورونا، واليكم تفاصيل التسجيل في حملات الحج عبر وزارتي الحج والعمرة.
ضوابط التسجيل في حملات الحج 1442/2021ً
خدمة التسجيل في حملات الحج هي واحدة من الخدمات التي أتاحتها وزارة الحج والعمرة السعودية للمواطنين والمقيمين بشكل الكتروني، بحيث يقوم المستخدم بالدخول الى الموقع الالكتروني الذي تم تخصيصه من قبل وزارة الحج والعمرة عبر الانترنت، ومن ثم يتم اختيار الحملة التي تناسب الحاج والخاصة بموسم الحج هذا العام، على ان يتم الالتزام ببعض الضوابط أثناء عملية التسجيل وهي كالاتي.
- يجب ان تتم عملية تسجيل الرغبات بشكل فردي.
- من الممكن ان تقوم المرأة بالتسجيل بدون محرم على ان تكون برفقة مجموعة من النساء.
- يتم القبول بالأولوية بناء على من لم يسبق له ان قام بأداء فريضة الحج من قبل.
- ان يتم السداد خلال ثلاث ساعات من وقت اختيار الطاقة المناسبة للمتقدم للتسجيل.
طريقة التقديم للحج 1442
كيفية التقديم في حملات الحج 1442/2021
يمكن إتمام التسجيل في حملات الحج إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يجب التوجه الى هذا موقع المسار الالكتروني.
- اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار خدمة طلب حجز.
- يقوم المتقدم بإدخال المدينة الخاصة به وكذلك اختيار عدد الحجاج.
- تحديد برنامج الحج المناسب المتقدم ومن ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة ليتم اتمام عملية الحجز.
- الضغط على ايقونة تسجيل الطلب ومن ثم الضغط على دفع الرسوم.
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