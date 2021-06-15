شغال رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس من خلال وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، منذ أن انتهى طلاب الشهادة الإعدادية، من آداء الامتحانات للعام الدراسي 2020\2021، ولا حديث يعلو عن معرفة، خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس، فقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية آداء الامتحانات، يوم الخميس الماضي الموافق 10 يونيو الحالي 2021، وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي حرصت منذ بداية الامتحانات على الحفاظ على أبنائنا الطلاب، وكذلك الحفاظ على السادة المعلمين، وكافة العاملين والقائمين على إجراء الامتحانات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والخروج بالامتحانات إلى بر الأمان.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

تقوم وزارة التربية التعليمية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، لتقديم المواد الدراسية للطلاب بصورة شيقة وممتعة، وكذلك قامت بإتاحة رابط خاص للاستعلام عن النتيجة، حتى يتثنى للطلاب وأولياء أمورهم من معرفة النتيجة، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، لمعرفة النتيجة والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كرونا، لذلك شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها لخدمة العملية التعليمية، وفق رؤية الدولة للتطوير 2030.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

لكي يتمكن الطالب من معرفة نتيجته، عليه أولاً اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي سوف نتعرض لها فيما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال شبكة الإنترنت ومحركات البحث.

الضغط على أيقونة “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم”.

الضغط على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية

كما ذكرنا سابقاً أن امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2021، قد انتهت يوم الخميس الماضي الموافق 10 يونيو 2021، وبعد ذلك تأتي عملية تصحيح الأوراق والتي تتم حالياً، وبعدها يتم المراجعة ورصد الدرجات، قبل الإعلان الرسمي عنها واعتمادها من قبل المسؤولين، لذلك نحن في انتظار الإعلان من قبل المسؤولين، وعند الإعلان الرسمي سنوافيكم بكل جديد من خلال موقع “ثقفني المتميز”.

معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

وفرت وزارة التربية والتعليم موقع إلكتروني، يتم من خلاله معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذلك بأبسط الطرق والإجراءات، وبعدة خطوات بسيطة، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية لمعرفة النتيجة، وذلك بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، وكتابة الاسم ورقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.