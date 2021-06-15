بايدن: كنت أتحدث بكل صدق عندما وصفت بوتين بالقاتل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، إن العلاقات الروسية الأمريكية ستتضرر بشدة إذا مات نافالنى فى السجن، مضيفا أنه كان يتحدث بكل صدق عندما وصف بوتين بالقاتل.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف بايدن -فى مؤتمر صحفى بختام مشاركته باجتماعات الناتو- أنه سيوضح لبوتين الخط الأحمر فى التعامل مع أمريكا. وأكد بايدن أن بلاده لا تبحث عن التوترات مع روسيا، لكنها سترد على أى تهديدات، مشيرا إلى أن أعمالها العدائية تمثل تهديدا للناتو ولأمننا الجماعى. وتابع بايدن "نريد انضمام أوكرانيا للناتو لمواجهة العدوان الروسى"، مشيرا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو مرتبط بتلبية الشروط المطلوبة. وانطلقت أعمال قمة حلف الناتو، فى وقت سابق اليوم، داخل مقره فى مدينة بروكسل لإحياء التقارب بين واشنطن وحلفائها بعد توتر شاب العلاقات خلال الفترة الأخيرة.

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