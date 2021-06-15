جميع القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا اليورو 2020-2021 مجاناً.. تردد قنوات مجانية تنقل مباريات EURO على كافة الأقمار الصناعية بدون تشفير

القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا اليورو 2020-2021 بالتزامن مع انطلاق بطولة امم اوروبا 2021 تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ في هذا التوقيت من قبل الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم العالمية بشكل عام وبطولة أمم أوروبا بشكل خاص، وذلك بهدف التعرف على اهم القنوات الرياضية المفتوحة المجانية الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021، حيث يرغب الكثير من المتابعين في مشاهدة كافة المباريات بشكل مجاني بعيدا عن احتكار القنوات المشفرة مثل قنوات بي ان سبورتس التي لها حق بث كافة مباريات البطولة ولكن بإشتراك خاص بها، نتابع تردد القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا اليورو 2021 لذلك سوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على أهم القنوات الفضائية الرياضية الناقلة لبطولة أمم أوروبا بشكلٍ مجاني عبر الاقمار الصناعية المختلفة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا اليورو 2020-2021

استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 ، كما هو معروف ان القناة التي تقوم ببث بطولة أمم أوروبا في الشرق الاوسط هي شبكة قنوات بي ان سبورتس، والتي تخصص باقة قنوات بي ان سبورت ماكس لمشاهدة ومتابعة كافة مباريات بطولة مم اوروبا 2021 من خلال اشتراك خاصة بها، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يقوموا ببداية البحث عن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للمباريات بشكل مجاني بدون تشفير لامكانية مشاهدة المباريات بسهولة، وقد أعلنت بعض القنوات العالمية الاجنبية عن عرضها بطولة أمم أوروبا عبر الذي الفضائي الخاص بها بشكل مجاني وبدون الحاجة الى اشتراكات، واليكم اهم القنوات الناقلة مباريات امم أوروبا مباشر على مختلف الاقمار الصناعية كما يلى:-

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 1 Max

beIN 4K HDR

RTVS 2

HRT 2

NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

ANT 1 (Greece)

ORF 1 Austria HD

TRT 1 HD

TV4 Sweden

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح Eutelsat 8 West A 8 غربا 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3

تردد beIN Sports HD 1 Maxاهم القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بداية بطولة امم اوروبا 2021، وهي البطولة التي تضم مجموعة من افضل المنتخبات الاوروبية في العالم، لذلك فقد أعلنت بعض القنوات الرياضية عن نقلها مباريات بطولة امم اوروبا بشكل مجاني وبدون تشفير، ومن اهم هذه القنوات التي يمكن استقبالها عبر الاقمار الصناعية المختلفة ما يلي.

قناة BNT 1 HD Bulgaria.

و قناة BNT 3 Bulgaria

قناة Telekanal Ukranie HD

و قناة 1TV Georgia

قناة TF1 Suisse

وقناة DR1

قناة Armenia T

القناة التردد قناة ZDF Germany القمر Astra 19.2°E

التردد 11954

H 27500. قناة L’Equipe TV HD القمر Astra 19.2°E،

التردد 11895

V 29700. قناة M6 HD France القمر Astra 19.2°E

التردد 12168

V 29700.

تردد قنوات مجانية تنقل مباريات EUROجدول مباريات اليورو