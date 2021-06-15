موعد مباراة العراق وإيران وتردد القنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة العراق وإيران، حيث ملحمة كروية كبرى في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، ويصطدم المنتخبان في صراع كبير على صدارة المجموعة الثالثة، التي يتصدرها العراق بفارق نقطتين عن إيران.
ويتصدر العراق المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث حصد 17 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز في 5 منها وتعادل في اثنتين، دون أن يتعرض لأي خسارة، مع العلم أن العراق سجل 14 هدفا بينما لم تتلق شباكه سوى 3 أهداف فقط طوال التصفيات.
أما المنتخب الإيراني، فيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، بينما خسر في أخرتين ولم يتعادل، وسجل المنتخب الإيراني 33 هدفا كأقوى هجوم في المسابقة، بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.موعد مباراة العراق وإيران
ويطلق طاقم تحكيم من دولة أوزباكستان صافرة بداية المباراة بين المنتخب العراقي ومنتخب إيران مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد (السادسة والنصف بتوقيت مصر)، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.
|المباراة
|العراق وإيران
|البطولة
|التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022
|الموعد والتوقيت
|الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق
|الملعب
|استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة
|القنوات الناقلة
|قناة العراق الرياضية – قناة الشباب الرياضية العراقية الأولى – بي إن سبورتس
فاز العراق على هونج كونج في الجولة السابعة من التصفيات يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف، وكان تشكيل الفريق كالآتي:
- “همام طارق علي عدنان بشار رسن، جلال حسن، ميثم جبار، محمد قاسم، مهند علي، أحد إبراهيم خلف، صفاء عبد الله، محمد داود ياسين، سعد ناطق.
أما إيران فقد فازت بـ10 أهداف نظيفة على حساب كمبوديا، في الجولة الماضية يوم الجمعة أيضا، بتشكيل مكون من:
- “سعيد عزت اللهي، أحمد نورالهي، علي جولزاده، صادق موهارامي، مرتضى بورعليفنجي، سامان قدوس، مهدي طارمي، شجاع خليل زاده، ميلاد محمدي، علي رضا جهانبخش، أمير عابد زاده”.
نرصد لكم في هذه السطور تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية المزدوجة وهي:
- قناة العراق الرياضية: القمر الصناعي: نايل سات. التردد 12563. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الاستقطاب: عمودي.
- قناة الشباب الرياضية العراقية الأولى: القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 10873. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 8 /7. الاستقطاب: عمودي.
الوسوم
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة العراق وإيران، حيث ملحمة كروية كبرى في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، ويصطدم المنتخبان في صراع كبير على صدارة المجموعة الثالثة، التي يتصدرها العراق بفارق نقطتين عن إيران.
ويتصدر العراق المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث حصد 17 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز في 5 منها وتعادل في اثنتين، دون أن يتعرض لأي خسارة، مع العلم أن العراق سجل 14 هدفا بينما لم تتلق شباكه سوى 3 أهداف فقط طوال التصفيات.
أما المنتخب الإيراني، فيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، بينما خسر في أخرتين ولم يتعادل، وسجل المنتخب الإيراني 33 هدفا كأقوى هجوم في المسابقة، بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.موعد مباراة العراق وإيران
ويطلق طاقم تحكيم من دولة أوزباكستان صافرة بداية المباراة بين المنتخب العراقي ومنتخب إيران مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد (السادسة والنصف بتوقيت مصر)، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.
|المباراة
|العراق وإيران
|البطولة
|التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022
|الموعد والتوقيت
|الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق
|الملعب
|استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة
|القنوات الناقلة
|قناة العراق الرياضية – قناة الشباب الرياضية العراقية الأولى – بي إن سبورتس
فاز العراق على هونج كونج في الجولة السابعة من التصفيات يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف، وكان تشكيل الفريق كالآتي:
- “همام طارق علي عدنان بشار رسن، جلال حسن، ميثم جبار، محمد قاسم، مهند علي، أحد إبراهيم خلف، صفاء عبد الله، محمد داود ياسين، سعد ناطق.
أما إيران فقد فازت بـ10 أهداف نظيفة على حساب كمبوديا، في الجولة الماضية يوم الجمعة أيضا، بتشكيل مكون من:
- “سعيد عزت اللهي، أحمد نورالهي، علي جولزاده، صادق موهارامي، مرتضى بورعليفنجي، سامان قدوس، مهدي طارمي، شجاع خليل زاده، ميلاد محمدي، علي رضا جهانبخش، أمير عابد زاده”.
نرصد لكم في هذه السطور تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية المزدوجة وهي:
- قناة العراق الرياضية: القمر الصناعي: نايل سات. التردد 12563. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الاستقطاب: عمودي.
- قناة الشباب الرياضية العراقية الأولى: القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 10873. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 8 /7. الاستقطاب: عمودي.
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