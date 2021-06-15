نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية 1442 لحاملي الثانوية العامة عبر أبشر توظيف وزارة الداخلية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن ظهور نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد، لطالبي الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65، وذلك لحاملي شهادة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية، حيث يبحث ملايين من الطلاب في الوقت الحالي لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن نتائج القبول إلكترونياً ومعرفة أسماء المرشحين وأهم متطلبات الحضور، وهو ما نوفره إليكم عبر موقعنا ثقفني.

نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية 1442

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن المتقدمين يمكنهم الحصول على فرصة الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالنتيجة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر توظيف، إلكترونياً كبديل عن الذهاب إلى الكلية، وقد قامت الإدارة باختيار المقبولين بشكل مبدئي بناءً على الشروط والمعايير المطلوبة والتي تم تحديدها مسبقاً، واكدت علي إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول عبر إتباع الخطوات الآتية.

أولا قم بزيارة موقع أبشر توظيف.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بكتابة اسم المستخدم.

في النهاية اضغط على كلمة عرض.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442

ويجدر الإشارة بأنه في الوقت الحالي يجب علي جميع الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة والمقبولين بشكل مبدئي الاستعداد من أجل موعد المقابلة الشخصية، مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، إلي جانب إحضار كافه المستندات المطلوبة وأن تكون جميع المستندات مصدقة، وبصورة واضحة، ويوقع الطالب بإسمه على أنها مطابقة الأصل، إلي جانب ضرورة تجهيز الأوراق التالية.

نسخة من السجل الاكاديمي.

10 صور فوتوغرافية جديدة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من نتيجة القدرات العامة.

نموذج التسجيل في منصة أبشر توظيف.

كلية الملك فهد الأمنية 1442

ونوهت الادارة العامة علي مجموعة من التعليمات الواجب الالتزام بها، وجاءت أبرزها هي ضرورة قدوم الطالب بالزي الرياضي إلي الكلية وإحضار الهوية الشخصية لإكمال جميع الإجراءات، والتسجيل في كفايات اللغة الإنجليزية في موعد أقصاه 7/12/1442، وعدم إحضار أي مرافقين مع الإلتزام الكامل بالاجراءات الوقاية المعتادة والمقررة من قبل وزارة الصحة السعودية.