رابط نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة 1442 للدورة 65 عبر منصة (أبشر- توظيف)

نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية العامة حيث أعلنت كلية الملك فهد خلال الساعات الماضية عن ظهور النتائج المبدئية الخاصة بالمرشحين للبكالوريوس من حملة الثانوية العامة وذلك للدورة رقم 65، حيث تم ذلك من خلال الادارة العامة للقبول المركزي، حيث تم خلال الفترة الماضية تقدم الكثير من الاشخاص وانت عملية المفاضلة بين المتقدمين لاختيار الافضل من بينهم تبعا للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل ادارة كلية الملك فهد، حيث اعلنت ايضا الكلية عن ضرورة حضور الأشخاص المقبولين مبدئيا لكي يتم استكمال عملية التعيين، التقديم على الكلية التقنية العالمية، وسوف نستعرض الان التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن القبول المبدئي لكلية الملك فهد من حملة الثانوية للدورة 65 من البكالوريوس.

نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية 1442

نتائج كلية الملك فهد حيث يتركز اهتمام الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت على النتائج الخاصة بكلية الملك فهد المبدئية والذي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، حيث تم طرح كافة التفاصيل المتعلقة بالمستندات المطلوبة وان يتم الحضور في الموعد المحدد لاستكمال كافة الإجراءات بالنسبة للمقبولين بشكل مبدئي، وقد تم تحديد مجموعة من التعليمات الهامة للمقبولين وأهمها، التزام المقبولين بالحضور بالزي الرياضي، وكذلك الالتزام بإحضار الهوية الرقمية وابرازها وقت الدخول، بالإضافة الى اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة والتي تم التنويه عنها، بالإضافة الى الالتزام بإحضار كافة المستندات والأوراق التي تم التنويه عن احضارها من قبل إدارة الكلية الملك فهد خلال الفترة الماضية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد لحملة الثانوية 1442

أتاحت كلية الملك فهد إمكانية الاستعلام عن القبول المبدئي للأشخاص المتقدمين خلال الفترة الماضية الكترونيا بسهولة، وذلك من خلال الآتي: