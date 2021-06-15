كورونا فى المكسيك .. 1.175 إصابة جديدة بـ كورونا و36 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى مليونين و455 ألفًا و351، فيما بلغ إجمالى الوفيات 230 ألفًا و187 حالة.
وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.
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