LINK رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa education gov dz 2021 لاستخراج كشف النقاط وحساب المعدل

كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021 يمكنكم الاستعلام عنه الكترونياً من خلال موقع ثروة التعليمي tharwa education gov dz حيث نستعرض رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ حتى يتمكن الطالب او ولي الأمر، من استخراج كشف النقاط بعد اعلان وزارة التربية الجزائرية عن كشف النقاط الكترونياً، وشهد مؤخراً موقع tharwa education gov dz 2021 lycee عمليات بحث كبيرة، وذلك يأتي رغبة من الطلاب في معرفة النتائج والدرجات، ونتابع معكم عن كيفية استخراج كشف النقاط وحساب المعدل من خلال رابط فضاء الاولياء وذلك تسهيلاً للطلاب، وذلك للفصل الدراسي الثاني لمختلف مراحل التعليم، كالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، حيث تحرص الوزارة على التقليل من الاختلاط حفاظاً على صحة الطلاب، جراء تفشي الوباء المستجد على العديد من دول العالم.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

يستعرض موقع ثروة التعليمي tharwa education gov dz كشف نقاط الأولياء في مختلف الولايات بالجزائر، وذلك خلال الفترة التي تم تحديدها ليتم عرض النتائج وكشف النقاط وحساب المعدل، حيث نتابع ايضاً بعرض رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ حتى يتمكن الطلاب من تسجيل دخول فضاء الأولياء لعرض النتائج والإطمئنان على ما قد تم تحصيله خلال الفصل الدراسي.

رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ

هناك مجموعة من الخطوات المبسطة التي يمكنكم من خلالها معرفة النقاط عبر موقع tharwa.education.gov.dz الذي نعرض رابط الدخول اليه من خلال مجموعة من الخطوات نستعرضها بالتفصيل كما هو موضح.

الدخول على رابط فضاء اولياء التلاميذ https://tharwa.education.gov.dz/ والمتابعة بالخطوات التالية.

ادخال البيانات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي.

اختيار الفصل الدراسي والسنة.

اختيار المرحة الدراسية.

كتابة بيان الاستعلام والبحث.

وسوف تظهر النتائج فور الاعلان عنها من قبل وزارة التربية الجزائرية، والجدير بالذكر أنه قد يتعطل الموقع بعض الوقت نتيجة كثرة الدخول عليه من قبل الطلاب، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.