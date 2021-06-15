رابط استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي، يترقب أولياء التلاميذ في الجزائر صدور نتائج ونقاط الفصل الثاني 2021 للمرحلة الثانوية والتي أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها ستكون متوفرة على موقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة الإلكتروني خلال الساعات المقبلة ،وفي هذه اللحظات زادت عمليات البحث عن رابط موقع فضاء الإلكتروني لاستخراج كشف نقاط التلاميذ للفصل الثاني 2021 وطريقة سحب العلامات والاستعلام عن معدلات التلاميذ من خلال موقع tharwa.education.gov.dz.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد كشف نتائج الفصل الثاني 2021 للتلاميذ في المرحلة الثانوية، حيث أعلنت الوزارة الفترة السابقة كشوفات نقاط الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية و المتوسطة 2021 على موقع فضاء أولياء التلاميذ ومن خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع لأولياء الأمور والتي تشمل متابعة الحالة الدراسية للتلميذ المتمدرس بالرقم التعريفي المستخرج من النظام المعلوماتي دون الحاجة للتوجه إلى المؤسسة التعليمية التابع لها التلميذ .

رابط استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بإعلان نتائج وعلامات الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة الإلكتروني وأكدت أنه أصبح بإمكان الجميع استخراج كشوف نقاط الفصل الثاني 2021 بدون تفعيل البريد الإلكتروني أو تفعيل التلميذ من المؤسسة التعليمية التابع لها، ولاستخراج كشف النقاط من خلال الخطوات التالية :

الولوج إلى فضاء أولياء التلاميذ .

تسجيل الدخول بالبيانات المطلوبة .

النقر على المربع للتعرف على أنك لست روبوت .

الضغط على أيقونة كشف النقاط .

اختار الفصل الثاني 2021 .

اختار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية .

بعد ظهور النتائج يمكن سحب كشف النقاط وطباعته .

موقع فضاء أولياء التلاميذ

ويلزم ولي الأمر حساب على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz ووذلك عبر الآتي :