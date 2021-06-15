“الرقمية” tharwa.education.gov.dz كشف نقاط الطلاب (الأول – الرابع) فضاء أولياء التلاميذ

رابط tharwa.education.gov.dz كشف نقاط الطلاب من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي عبر الأرضية الرقمية لفضاء ولي الأمر بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بالإعلان عن الخريطة الزمنية للإعلان عن نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية والبيام وأيضا البكالوريا، ونقوم بعرض رابط استخراج نقاط التلاميذ وكيفية إنشاء حساب لأولياء التلاميذ.

الأرضية الرقمية الوطنية

ويتم التحضير لاستخراج النتائج قبل أن تظهر من خلال إنشاء قضاء لولي الأمر عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين لاستخراج أرقام الطالب الذي لا يمكنه اتباع طرق استخراجها، بينما يتم إتاحة طرية الاستخراج العادية للطلاب في السنوات الأعلى، السانكيام والسيزيام، وقد أعلنت الوزارة الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب ومراجعتها على أن يتم تنزيل الأرقام عبر القنوات المعروفة للإعلان عنها.

استخراج كشف نقاط الطلاب tharwa.education.gov.dz (الأول – الرابع)

تقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين بمتابعة أرقام التلاميذ في اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتقوم بإتاحة الطرق السهلة لاستخراجها، حيث يقوم ولي التلميذ بالدخول بقضاء خاص به يقوم بتسجيله على موقع وزارة التربية والتكوين يتم به إدخال بيانات التلميذ لكشف نقاط الفصل الدراسي الثاني، كما تتيح الوزارة طريقة استخراج النتائج أيضا من كل من موقع ثروة للنتائج أو الأرضية الرقمية للتلاميذ، ويمكن لولي التلميذ أيضا التوجه لمقر المدرسة لاستخراج نتائج الطلاب من خلال قوائم الأرقام او من حساب الأستاذ على موقع الوزارة الرسمي.

استخراج كشف نقاط الطلاب بقضاء أولياء الأمور استخراج tharwa.education.gov.dz كشف نقاط التلميذ مباشرة يبدا ولي الطالب بالدخول على موقع فضاء الأولياء. يبدا بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني. يتم بكتابة الرقم السري. يقوم ولي الطالب بالموافقة على الشروط. يقوم بتعبئة بيانات الاب والتلميذ واتباع الدرجات المطلوبة. يبدأ بالدخول على رابط ثروة لنتائج الطلاب. يتم إدخال البريد الإلكتروني ثم الرقم السري. يبدا بإرسال رقم الهاتف النقال. يقوم باختيار “كشف نقاط الطلاب”. يتم اختيار الفصل الدراسي. يقوم باختيار “إظهار النتيجة”.

ويتم اتباع طرق الاستعلام عن النتائج بإدخال المعلومات المطلوبة واختيار ايقونة “نتائج ابنائي”، ويتم إدخال نتائج الأبناء كاملة ليتم الكشف عن الأرقام بعد أن تسمح الوزارة بها.