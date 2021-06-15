التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للعاطلين والأسر المنتجة .. الشروط وآلية التسجيل

ريف، في كل فترة تطلق المملكة العربية السعودية برامج مميزة لمساعدة المواطنين والمواطنات من كافة الفئات، ومن بين هذه البرامج هو دعم ريف، الذي يستهدف صغار المزارعين والمهتمين بالزراعة والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وهو أحد برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتقديم الدعم المالي الذي يساهم في تنمية الأنشطة الزراعية في المملكة وتشجيعها.

دعم ريف

ويستقبل دعم ريف من خلال منصته الإلكترونية طلبات المستفيدين من عدة اختصاصات كتربية النحل ومنتجي البن العربي، والبن والمحاصيل البعلية مثل الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن، وصغار مربي المواشي لرفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة الإنتاجية لهم ما يضمن تحسين القطاع الزراعي الريفي في جميع مناطق السعودية، وهي أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها رؤية السعودية 2030.

دعم قطاع العسل.

دعم قطاع البن.

دعم قطاع الفاكهة.

دعم قطاع المحاصيل البعلية.

دعم قطاع الورد.

دعم الأسر الريفية المنتجة.

برامج دعم التنمية الريفيةالتسجيل في ريف للدعم

التسجيل متاح للاستفادة بأحد البرامج دعم التنمية الريفية من خلال الخطوات التالية:

الدخول لبوابة ريف الإلكترونية: هنا.

اختيار مستخدم جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال).

كتابة الرمز المرئي.

وضع علامة صح أمام أيقونة إقرار.

ومن ثم تسجيل.

متى ينزل دعم ريف 1443

وفقاً لبرنامج دعم ريف التابع لوزارة البيئة والزراعة، تم تحديد مواعيد صرف دعم ريف للمستفيدين المقبولين في البرنامج، في أول أيام الشهر الميلادي، وكان حساب البرنامج قد أوضح أن تكرار صرف الدعم يختلف حسب للقطاع المسجل، كما يستقبل البرنامج كافة الاستفسارات المتعلقة بدعم ريف من خلال مركز الاتصال الموحد المخصص للبرنامج وهو (19930) من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً من الأحد وحتى الخميس.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.

أن يكون من ممتهني أحد المهن الزراعية.

ألا يشغل وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن (6,000) ريال.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المستفاد منها عن ثلاثة برامج وألا تبلغ إجمالي الدعم (54,000) سنوياً.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة.

شروط الحصول على دعم ريف