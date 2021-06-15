ظهور نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 أبشر توظيف وزارة الداخلية jobs.sa

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة وخاصة الطلاب خريجي الثانوية والذين قاموا بالتقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1442 في خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الكلية عبر حسابها الرسمي عبر التويتر عن إعلان نتائج القبول المبدأي للمرشحين لدورة البكالريوس للعلوم الأمنية الرقم 65، وهذا لحاملي شهادة الثانوية العامة، وهذا من خلال موقع أبشر للتوظيف وزارة الداخلية job.sa، فتابعوا معنا.

استعلام عن القبول في كلية الملك فهد

وسنتعرف معكم في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن القبول المبدأي في كلية الملك، وهذا بعد الإعلان عن ظهور النتائج، ويمكنك الاستعلام من خلال أبشر للتوظيف، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع أبشر وظائف من الرابط التالي job.sa.

في شريط القوائم أعلاه اضغط على اشعار القبول.

ستنتقل إلى صفحة الاستعلام قم بإدخال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

اضغط على زر عرض.

في حالة قبولك مبدأيا سيظهر لك الإشعار كالتالي، وسيتم إعلامك بكافة التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المقابلة في الإشعار.

الأوراق المطلوبة في المقابلة الشخصية

وبعد مرحلة القبول المبدأي ستنتقل إلى مرحلة المقابلة الشخصية والاختبارات، والتي يجب عليك تجاوزها وهذا حتى تستطيع الانضمام لكلية الملك فهد الأمنية، والأوراق التي ستحتاجها في المرحلة القادمة هي:

نسخة من استمارة التقديم الإلكترونية.

2 صورة لشهادة الثانوية العامة.

1 صورة من نتيجة اختبار القدرات الخاص بالطالب.

1 صورة للسجل الأكاديمي للمتقدم.

2 صورة واضحة لبطاقة الأحوال الشخصية، ومكتوب عليها أيضا بيانات المتقدم وتوقيعه.

10 صور شخصية حديثة 4×6 مكتوب في ظهرها اسم الطالب.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وقد تحدثنا في مقال سابق عن شروط القبول في الكلية من هنا، ولكن سنذكر لكم بشكل مختصر ما هي هذه الشروط دون الخوض في التفاصيل حفاظا على وقتكم، وشروط القبول في كلية الملك فهد هي: