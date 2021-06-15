تخصصات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشروط القبول بها 1443

تخصصات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كانت ولا تزال من التخصصات والبرامج الدراسية التي تجذب عدد هائل من طلاب العلم المُحبين للعلوم التكنولوجية والرقمية الحديثة ؛ لذلك نجد عدد هائل من الطلاب والطالبات المُتقدمين من أجل الدراسة بالجامعة من كافة بلدان العالم سنويًا، ولقد تمكنت هذه الجامعة فعليا من أن تتحل مكانة مرموقة من بين جامعات العالم المتخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي توضيح أهم المعلومات عن جامعة محمد بن زايد بالإمارات سواء التخصصات أو شروط القبول.تخصصات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
لقد تأسست جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019م، ومع ذلك تمكنت من الوصول إلى مستوى بحثي وعلمي متطور وأكثر من رائع، وهي تُقدم العديد من تخصصات برامج الماجستير والدكتوراه الرقمية، مثل:
- برنامج الرؤية الحاسوبية.
- برنامج معالجة اللغات الطبيعية.
- برنامج الآلة.
لقد وضعت جامعة محمد بن زايد الإماراتية مجموعة من الشروط الأساسية من أجل قَبُول طلاب جدد سواء للدراسة في برامج الدراسات العليا الخاصة بالماجستير أو الدكتوراه، وجميعها شروط تهدف إلى اختيار الطلاب الأكثر مهارة علمية ونشاط أكاديمي مميز، وذلك على النحو التالي:شروط الماجستير جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
- الحصول على درجة البكالوريوس في نفس المسار والتخصص من إحدى الجامعات الإماراتية المعتمدة.
- الحصول على معدل 3.2 أو ما يُعادله في درجة البكالوريوس.
- اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية TOEFL الدولي بمعدل 90 درجة على الأقل، وكذلك اختيار آيلتس الأكاديمي بمعدل 6.2 على الأقل.
- ليس شرطًا اجتياز تقييم GRE ولكنه يُعزز من فرصة قَبُول الطالب.
- تقديم خطاب يتم من خلاله توضيح سبب الالتحاق بالجامعة.
- الحصول على درجة الماجستير أو ما يُعادلها في نفس التخصص ومن أي جامعة معتمدة داخل دولة الإمارات.
- اجتياز اختبارات تويفل الدَّوْليّ بما لا يقل عن 90 درجة، وآيلتس بـ 6.2 درجة على الأقل.
- يُفضل الخضوع إلى إجراء تقييم الخريجين GRE.
- على الطالب تقديم بيان الدراسة والسجل الأكاديمي مع بيان سجل البحث العلمي الخاص بالطالب أيضًا.
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تخصصات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كانت ولا تزال من التخصصات والبرامج الدراسية التي تجذب عدد هائل من طلاب العلم المُحبين للعلوم التكنولوجية والرقمية الحديثة ؛ لذلك نجد عدد هائل من الطلاب والطالبات المُتقدمين من أجل الدراسة بالجامعة من كافة بلدان العالم سنويًا، ولقد تمكنت هذه الجامعة فعليا من أن تتحل مكانة مرموقة من بين جامعات العالم المتخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي توضيح أهم المعلومات عن جامعة محمد بن زايد بالإمارات سواء التخصصات أو شروط القبول.تخصصات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
لقد تأسست جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019م، ومع ذلك تمكنت من الوصول إلى مستوى بحثي وعلمي متطور وأكثر من رائع، وهي تُقدم العديد من تخصصات برامج الماجستير والدكتوراه الرقمية، مثل:
- برنامج الرؤية الحاسوبية.
- برنامج معالجة اللغات الطبيعية.
- برنامج الآلة.
لقد وضعت جامعة محمد بن زايد الإماراتية مجموعة من الشروط الأساسية من أجل قَبُول طلاب جدد سواء للدراسة في برامج الدراسات العليا الخاصة بالماجستير أو الدكتوراه، وجميعها شروط تهدف إلى اختيار الطلاب الأكثر مهارة علمية ونشاط أكاديمي مميز، وذلك على النحو التالي:شروط الماجستير جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
- الحصول على درجة البكالوريوس في نفس المسار والتخصص من إحدى الجامعات الإماراتية المعتمدة.
- الحصول على معدل 3.2 أو ما يُعادله في درجة البكالوريوس.
- اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية TOEFL الدولي بمعدل 90 درجة على الأقل، وكذلك اختيار آيلتس الأكاديمي بمعدل 6.2 على الأقل.
- ليس شرطًا اجتياز تقييم GRE ولكنه يُعزز من فرصة قَبُول الطالب.
- تقديم خطاب يتم من خلاله توضيح سبب الالتحاق بالجامعة.
- الحصول على درجة الماجستير أو ما يُعادلها في نفس التخصص ومن أي جامعة معتمدة داخل دولة الإمارات.
- اجتياز اختبارات تويفل الدَّوْليّ بما لا يقل عن 90 درجة، وآيلتس بـ 6.2 درجة على الأقل.
- يُفضل الخضوع إلى إجراء تقييم الخريجين GRE.
- على الطالب تقديم بيان الدراسة والسجل الأكاديمي مع بيان سجل البحث العلمي الخاص بالطالب أيضًا.
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