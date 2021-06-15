تردد قناة سوريا دراما 2021 على نايل سات لمشاهدة مباراة سوريا والصين – Syrian Drama

تردد قناة دراما السورية 2021 الجديد على نايل سات، يتزايد البحث عن تردد قناة سوريا دراما عبر متصفحات البحث على شبكة الإنترنت، في الساعات الماضية حيث ستنقل قناة سوريا دراما مباراة اليوم بين منتخب سوريا و الصين في دولة الإمارات العربية المتحدة في استاد الشارقة الرياضي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية، لذلك نستعرض لكم تردد قناة سوريا دراما الجديد 2021 على نايل سات.

قناة سوريا دراما

قناة سورية تتميز بالبرامج المتنوعة و الترفيهية ليس لها مجال محدد بل تتميز بتنوعها في بث البرامج، نجحت قناة سوريا دراما بجذب فئه كبيرة من المشاهدين العرب في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم وذلك لتميزها في محتواها المتنوع، وخصوصا في عرضها المسلسلات العربية والسورية الحصرية والجديدة، وبثها أهم المباريات المحلية والعربية في المنطقة.

تردد قناة سوريا دراما الجديد 2021

لمتابعة أهم البرامج الممتعة والمتنوعة و الأعمال الدرامية و البرامج الرياضية و البرامج الثقافية ومشاهدة مباراة اليوم بين سوريا والصين ضمن الجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قم بضبط تردد قناة سوريا على جهاز الاستقبال يدويا من خلال الدخول على الإعدادات ووضع التردد و القمر الصناعي وبدأ البحث أو أوتوماتيك حسب البيانات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3

التردد: 11178

سرعة الترميز: 27500

برامج قناة سوريا دراما Syrian Drama

ابرز البرامج الاجتماعية التي تعرض على قناة سوريا دراما .

خيال الظل.

استوديو دراما

دراما زمان

برنامج منمنمات

موعد مباراة سوريا والصين على سوريا دراما

ستطلق صفارة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت سوريا و مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.