بوتين : مهتمون بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة فى مجال الفضاء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده لا تخطط لإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال الفضاء، لافتا إلى أن هذه المسألة من ضمن مسائل أخرى تمثل اهتماما مشتركا بين البلدين.





جاء ذلك، ردا على تقارير تحدثت عن خطط موسكو للانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية. وقال بوتين، فى مقابلة مع شبكة "إن بى سى" الأمريكية، مساء أمس الإثنين: "نحن مهتمون بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة فى هذا الأمر، وسنستمر فى ذلك لو لم يرفض شركاؤنا فى أمريكا القيام بذلك". وجدد الرئيس الروسى دعوته لتوحيد الجهود بين موسكو وواشنطن فى مواجهة الجرائم الإلكترونية، معربا عن استعداد بلاده للنظر فى قضية تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، موضحا أن أن عدد المواطنين الروس المحتجزين فى الولايات المتحدة أكبر بكثير من المواطنين الأمريكيين فى روسيا.

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