ارتكب مخالفتين .. بايدن يخرق البروتوكول الملكى البريطانى

جدة - نرمين السيد - يواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن اتهامات بخرق البروتوكول الملكى البريطانى، بعدما كشف عن سؤال الملكة له عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الصينى شى جين بينج خلال محادثاتهما فى قلعة وندسور، بالإضافة إلى عدم نزعه نظارته الشمسية خلال اللقاء.





وقال الرئيس الأمريكى، الذى انتهت زيارته الملكة إليزابيث الثانية، مع زوجته جيل بايدن، أمس الإثنين، عقب قمة مجموعة السبع فى كورنوال الأسبوع الماضى، إنها "تريد أن تعرف" عن الرئيسين الروسى والصينى وأنهما أجريا "حديثًا طويلاً". وأضاف للصحفيين قبل مغادرته مطار هيثرو بلندن : "لقد أجرينا حديثًا رائعًا.. هى أرادت أن تعرف أخبار الزعيمين ... الشخص الذى سألتقى به، بوتين، وأرادت أن تعرف عن شى جين بينج، وقد تحدثنا طويلًا، وكانت كريمة جدًا".

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