بوركينا فاسو .. مقتل 10 إرهابيين خلال عمليات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأصدر جيش بوركينا فاسو بيانا أعلن فيه، تصفية عنصار إرهابية خلال عملية تمشيط تم تنفيذها الأسبوع الماضى، فى محيط قرية صلحان الواقعة فى شمال البلاد.

وشهدت القرية مطلع الشهر الجارى مجزرة راح ضحيّتها ما لا يقل عن 132 قتيلاً.

وقالت رئاسة الأركان فى بوركينا فاسو، إن العمليات العسكرية تم خلال تدمير مواقع لوجستية، للإرهابيين، كما صودرت ومصادرة آليات ومحروقات ومواد أخرى مختلفة.

وكشف الجيش البوركينى أن قواته عثرت على عبوة ناسفة فى محيط بلدة صلحان وتمّ تفكيكها من على يد فرق متخصصة من المهندسين العسكريين"، مشيرًا إلى أن العمليات لا تزال جارية.