لأول مرة منذ أشهر .. لبنان يسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد، إلى 542 ألفًا و649 حالة، كما تم رصد سبعة آلاف 801 حالة، فيما تعافى 527 ألفًا و645 شخصًا منذ بدء الجائحة.
وأضافت الوزارة أن 13.1% من السكان فى لبنان، تلقوا أول جرعة من التطعيم بـ لقاح كورونا، بواقع 655 ألفًا و493، مشيرة إلى أن من حصلوا على جرعتى اللقاح 316 ألفًا و798 بما يساوى 6.6%.
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