الجزائر.. مقتل شخصين فى حادث تصادم قطار بسيارة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن شركة النقل بالسكك الحديدية فى الجزائر، أصدرت بيانا أفادت فيه بوقوع الحادث فى حدود الساعة 15:50، وأسفر وفاة شخصين كانت تقلهما السيارة، متسببا فى أضرار لحقت بقطار من نوع "كوراديا".
وقدمت الشركة تعازيها لذوى الشخصين الذين سقطا جراء الحادث، كما دعت المواطنين إلى عدم السير أو العبور على خطوط السكك الحديدية.
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