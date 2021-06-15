موقع فضاء أولياء التلاميذ لإعلان كشف نقاط التلاميذ tharwa.education.gov.dz نتائج السانكيام

يعتبر موقع فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر، نتناول معكم اليوم موضوع من أهم الموضوعات على الساحة خلال الساعات الأخيرة، ألا وهو الاستعلام عن كشف نقاط التلاميذ، ونتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 لمختلف المراحل، فمع انتهاء الطلبة والطالبات من اختبارات نهاية العام، يبدأ البحث عن النتيجة والتعرف على الدرجات التي حصلوا عليها، فقد تمت الامتحانات وسط ظروف وقائية مشددة للحماية من عدوي فيروس كورونا، بالإضافة لسير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني بالتعليم عن بُعد، فقد اهتمت وزارة التربية الوطنية بتوفير أسهل الطرق الإلكترونية للتعلم، وكذالك استخراج النتائج استكمالاً لخطة التحول الرقمي لمختلف الخدمات.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“.

كتابة الاسم.

تسجيل كلمة المرور.

الدخول على النتائج.

الضغط على عرض.

رابط نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 عبر فضاء أولياء التلاميذ

موقع فضاء أولياء التلاميذ لعرض النتائج

أطلقت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، موقع فضاء أولياء التلاميذ، كأحد الوسائل التي يستطيع من خلالها أولياء الطلاب، معرفة نتائج أبنائهم دون الحاجة للذهاب للمدارس، هذا بالإضافة لموقع الأرضية الرقمية، الذي يخفف الضغط في البحث واستخراج النتائج بكل سهولة، وقد فعلت الوزارة هذه الروابط للتسهيل على أولياء الأمور والتلاميذ في معرفة النتيجة.

نتائج السانكيام 2021

من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن نتائج السانكيام، عبر الرابط الإلكتروني لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة لموقع فضاء أولياء التلاميذ الذي يسمح باستخراج نقاط التلاميذ لمختلف المراحل، حيث تقوم حالياً وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع الديوان الوطني للامتحانات، بالانتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلاب للشهادة الابتدائية، على أن تكون متوافره إلكترونياً وقت الإعلان عنها.

استخراج كشف نقاط التلاميذ

تتوافر الآن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021، حيث تقوم وزارة التربية الوطنية بتصحيح الاختبارات ورصد الدرجات،

ويتم ضع كشف نقاط التلاميذ بالاسم على الموقع الإلكتروني المُعد لذلك كما أوضحناه سابقاً.

ليستطيع المسجلين على الموقع معرفة النتائج، كما يمكن غير المسجلين عمل حساب على الموقع بكل سهولة واستطلاع النتائج.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

قامت الوزارة بمجهود كبير للخروج بالعام الدراسي الحالي لبر الأمان،

في ظل الوضع الوبائي الذي يمر به البلاد وجميع دول المنطقة.

فكان اللجوء للخيار الأمن في التعليم عن بُعد من خلال منصات إلكترونية.

وكذا إعلان النتائج الفصلية والشهرية من خلال مواقع إلكترونية.

بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات من خلال الروابط الإلكترونية.

التي أطلقتها الوزارة مثل رابط التسجيل في فضاء الأساتذة، الذي يوفر دورات تدريبية لمهارات القراءة والحساب.

لضمان رفع كفاءة المعلمين بعد الفترة التي مرت بها البلاد بل المنطقة أجمع بسبب فيروس كورونا.

إعلان نتائج الطلاب إلكترونياً

فعلت وزارة التربية الوطنية النظام الإلكتروني، لاستخراج النتائج لمختلف المراحل ضمن الخطة الموضوعة للتحول الرقمي في الجزائر، وقد نوهت الوزارة على أن استخدام موقع النتائج ثروة، لابد أن يلتزم كل من ولي الأمر والطالب، حال الدخول على الحساب الخاص بهم على الموقع، بعدم التصريح لأحد عن كلمة السر أو استغلال الموقع في أعمال غير مشروعة، وكذا الالتزام بتسجيل البيانات الصحيحة وليس بيانات شخص آخر.