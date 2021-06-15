رابط نتائج السانكيام 2021 عبر education.gov.dz الموقع الوطني للامتحانات

الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021، يزداد البحث هذه الأيام عن رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي للامتحانات والمسابقات، كما يبحث كافة الطلاب في الجزائر عن cinq 2021، الكل يترقب موعد ظهور السانكيام، فمنذ انتهاء الامتحانات ولا حديث يعلو عن نتائج الشهادة الابتدائية 2021، فقد نجحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، في الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، لضمان سلامة القائمين على الامتحانات من الطلاب والطالبات، وكذلك السادة المعلمين والإداريين والعمال، كما قامت الوزارة بإنشاء الموقع الرسمي للامتحانات والمسابقات، لكي يتم عليه إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 نتائج السانكيام 2021، عبر موقع education.gov.dz.

آلية الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021

ذكرت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عند الإعلان عن النتيجة، وذلك لكافة المراحل التعليمية، وسيتم ذلك في كافة الولايات الجزائرية، لذلك نحن في موقع “ثقفني”نتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ لحظة بلحظة، حتى نوافيكم بكل جديد، أما فيما يخص عملية الاستعلام، ولكي يتمكن الطالب أوالطالبة أو ولي الأمر من معرفة النتيجة، يجب عليه أولاً من اتباع بعض الخطوات البسيطة اللازمة، وفيما يلي نستعرض معكم هذه الخطوات وهي كالتالي:

نتائج شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام”

من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ في الجزائر، هي نتائج شهادة المرحلة الابتدائية، أو ما يطلق علها السانكيام، حيث أنها تعد مرحلة الإعداد السليم للتلميذ، تفيده بشكل كبير في باقي مراحل التعليم المتوسطة والثانوية وغيرها، لذلك نجد الاهتمام الكبير بنتيجة السانكيام، وبالرغم من الظروف الصعبة هذا العام، بسبب فيروس كورونا، واضطرار وزارة التربية الوطنية، لاستخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال المنصات التعليمية وللتعليم عن بعد، إلا أنها قد نجحت في الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان.

وزارة التربية الوطنية

صرحت وزارة التربية الوطنية، بأنه يتم حالياً تصحيح الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات، قبل إعلان نتائج الشهادة الابتدائية، ثم يتم اعتمادها من قبل السادة المسؤولين، ومن ثَمَ إتاحتها على الموقع الرسمي للامتحانات والمسابقات، ولذلك نحن في موقع “ثقفني”، نتابع نتائج السانكيام باهتمام شديد، وعند ورود إي جديد يخص النتيجة سوف نوافيكم بها في الحال، وفي نهاية المقال فقد وضحنا رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام، كذلك ذكرنا آلية الاستعلام ووضحنا خطوات الاستعلام بصورة مبسطة، وفي النهاية نتمنى التوفيق للجميع.