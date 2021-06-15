نظام نور تسجيل رياض الأطفال ١٤٤٣ وشروط القبول بالتفصيل

نظام نور تسجيل رياض الأطفال ١٤٤٣ قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة نور التعليمية حتى تكون هي حلقة الوصل بين الطلاب والمدرسين وذلك يحدث تحت إشراف أولياء الأمور حتى تكون لديهم القدرة للتعرف على سير العملية التعليمية الخاصة بأبنائهم وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بأكمله من إنتشار الوباء المستجد بالإضافة إلى أن الطالب يستطيع تلقي الدروس الخاصة به عبر الإنترنت من المنزل دون الذهاب إلى المدرسة كما قام نظام نور بتوفير خدمات كثيرة أخرى ومنها القدرة على التقديم لرياض الأطفال عبر الإنترنت ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كيفية التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص نظام نور الإلكتروني.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور ١٤٤٣ ه‍

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمة تسجيل الطلاب لرياض الأطفال عبر نظام الإلكتروني وذلك يتم من المنزل بكل سهولة ويسر وذلك بإتباع الخطوات الآتية

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـ بوابة نظام نور التعليمي.

ثم يتم تسجيل الدخول وذلك من خلال النقر على أيقونة التسجيل لولي أمر جديد وهذا يكون في أسفل الصفحة .

ثم يتم الإنتقال إلى تسجيل الدخول وذلك إما أن يكون برقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة .

يلي ذلك كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الإنتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة التالي.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

خطوات تقديم طلب التسجيل في رياض الأطفال نظام نور ١٤٤٣

يتم القيام بتقديم طلب التسجيل في رياض الأطفال بنظام نور بكل سهولة وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

يتم الإنتقال إلى تكملة طلب التسجيل في رياض الأطفال.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم تحديد صلة القرابة وكتابة تاريخ الميلاد.

يتم تحديد الصف سواء كان المستوى الأول أو الثاني وهكذا.

يتم تحديد المستوى للطالب الذي يتم تسجيله.

ثم يتم الضغط على زر التالي.

ثم بعد ذلك يتم الإنتقال إلى صفحة أخرى وذلك لتدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب .

ثم يتم تحديد جنسية الأم.

ثم يتم إدخال رقم جواز السفر ثم كتابة رقم السجل المدني.

وبعد ذلك يتم كتابة إسم الطالب رباعي باللغة العربية أو الإنجليزية .

يتم تحديد نوع الطالب المراد تسجيله سواء كان ذكر أو أنثى .

بعد ذلك يتم اختيار زر التالي.

وبعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة المراد التقديم بها .

وبعد القيام بإنهاء جميع البيانات المطلوبة سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة برياض الأطفال وإذا كان يوجد بها أماكن خالية أم لا وفي حالة وجود أماكن خالية سوف يتم وضعك على الإنتظار .

ثم بعد ذلك يتم اختيار أيقونة التالي .

ثم بعد ذلك يتم اختيار التعهد بصحة البيانات التي تم تسجيلها .

وأخيراً يتم إرسال جميع الأوراق المطلوبة إلى رياض الأطفال المراد التسجيل بها .

شروط التَّسجيل في رياض الأطْفال نِظام نُور العام الجديد 1443

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم لرياض الأطفال نظام نور فيما يخص الدراسة العام القادم في السعودية وهذه الشروط هي كالآتي:-

أولا يتم إجراء الكشف الطبي على الطالب المراد تسجيله وذلك يحدث من خلال الوحدة الصحية الخاصة بالمدرسة أو أي مستشفى طبية معتمدة.

يجب عند التقديم للطالب في المستوى الأول أن يكون قد بلغ من العمر ثلاث سنوات ولا يقل عن ذلك ولا يزيد .

يجب أن يكون الطالب البالغ من العمر أربعة سنوات أن يتم تسجيله في المستوى الثاني .

يجب أن يكون الطالب البالغ من العمر خمس سنوات أن يتم تسجيله في المستوى الثالث .

يجب القيام بتوفير صورة من سجل أسرة الطالب .

علي ولي الأمر احضار شهادة تسنين من الوحدة الصحية وذلك لمن لا يملك شهادة ميلاد .

يجب احضار شهادة التحصيلات الأساسية الخاصة بالطالب حتى سن قبوله .

يتم التأكد من أن الحساب الشخصي لولي الأمر الذي يقوم بالتقديم للطالب من خلاله مفعلا .

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على كل ما يخص نظام نور تسجيل رياض الأطفال ١٤٤٣ ه‍ وأيضاً قمنا بتوضيح الشروط التي يجب اتباعها عند التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال وكيفية تقديم الطلب بالتفصيل.