‘‘ LINK ’’ بوابة التسجيل للحج 1442 رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل haj.gov.sa وأسعار باقات الحج

بوابة التسجيل للحج 1442 رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، أعلنت الوزارة المسئولة عن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي والذي وافق الثاني من شهر ذو القعدة في عام 1442 هجريًا ويوم الثاني عشر من شهر يونيو في عام 2021 م عن آلية الحج في هذا العام وقد أكدت على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاخترازية المعلن عنها وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ومنعًا لتفشي وباء كورونا وازدياد عدد الحالات المصابة به، وقد صرحت الوزارة أيضًا بأنه سيتم الاقتصار هذا الموسم على حجاج الداخل فقط والذين بلغ عددهم 60.000 حاج وأن الحجز للحج سيكون عن طريق المسار الإلكتروني للوزارة.

بوابة التسجيل للحج 1442 / 2021

منذ القليل من الوقت بدأ الحجز لموسم الحج هذا العام 2021 / 1442 وكان ذلك التسجيل من خلال الدخول على المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ولكن أعلنت الوزارة عن بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الحج لهذا العام وهذه الشروط كانت عبارة عن:

الحج مقتصر على السكان والمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية من مختلف المدن بها.

يجب أن يكون المتقدم على الحج يكون عمره متراوح بين ال 18 عام وحتى 65 عام.

من الضروري أن يكون جميع المتقدمين لا يعانون من أي مرض مزمن حتى لو كانوا محصنين.

يجب ان تكون حالتهم الصحية محصن أو محصن جرعة أو محصن متعافي في تطبيق توكلنا الإلكتروني.

باقة ضيافة بلس تتراوح ما بين 7561 ريال إلى 8161 ريال.

ضيافة بلس 2 تتراوح ما بين 7310-ريال إلى 7910 ريال

بلس 3 سعرها من 6508 ريال إلى 7108 ريال .

باقة بلس 4 سعرها من 5708 ريال إلى 6308 ريال .

اقتصادي ويكون سعرها متراوح بين 3447 إلى 4797 ريال.

باقة اقتصادي 2 تبلغ تقريبًا 3465 ريال سعودي .

سيستمر التسجيل حتى يوم 13 من ذو القعدة والموافق 23 من شهر يونيو.

ادخل على بوابة التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي.

قم بكتابة كل البيانات المطلوبة.

اضغط على خانة تسجيل الطلب وانتظر رد الوزارة إما باقبول أو بالرفض.

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