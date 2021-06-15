كورونا فى المغرب .. استمرار التراجع فى الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، أمس الإثنين، تسجيل 109 إصابات جديدة وحالتى وفاة، مقابل 270 مصابا و4 وفيات فى حصيلة الأحد.

وقالت وزارة الصحة المغربية فى تقريرها اليومى بشأن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" ارتفعت إلى 523 ألفًا و999 حالة، فيما أودى الفيروس التاجى بحياة تسعة آلاف و2013 شخصًا منذ بدء الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 314 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا فى المملكة إلى مستوى 511 ألفًا و440 بنسبة تعافٍ بلغت تتخطى 97%.