تفاصيل جديدة فى حادث دهس أسرة مسلمة بـ كندا

جدة - نرمين السيد - وبعد ثمانية أيام فقط من اتهامات بأنه قتل أربعة أشخاص فى هجوم بدوافع الكراهية، رفع المدعون الفيدراليون تهم القتل من الدرجة الأولى ضد ناثانيال (نيت) فيلتمان 20 عاما، لتشمل الإرهاب.

وبالإضافة إلى الادعاء بأن فيلتمان خطط وتداول هجوم 6 يونيو، يقول المدعون إن أفعاله تشكل نشاطا إرهابيا.

ووفقا للشرطة فإن فيلتمان هاجم عمدًا عائلة بشاحنته الصغيرة فى إطار "عمل مدبر ومخطط له بدافع الكراهية".

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام جلسة استماع فى 21 يونيو الجارى.