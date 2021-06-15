بسبب خلاف على وضع الكمامة.. مقتل عامل في متجر بولاية جورجيا الأمريكية

قالت ميلودي مادوكس قائدة شرطة مقاطعة ديكالب بولاية جورجيا الأمريكية إن عاملا بمتجر قُتل برصاص أحد الزبائن يوم الاثنين في خلاف على وضع الكمامة وذلك قبل إصابة المسلح في تبادل لإطلاق النار مع حارس المتجر.
وأضافت مادوكس في مؤتمر صحفي إن حارس المتجر أُصيب في الحادث الذي وقع في متجر بيج بير بمقاطعة ديكالب.
وقالت “حدث ذلك بسبب كمامة. لا أعرف إذا كانوا يضعونها أم لا”.
وكان هناك عدة أشخاص بالمتجر عندما نشب الخلاف على وضع الكمامة ليقوم المسلح بإشهار سلاحه وإطلاق النار على العامل. وقالت مادوكس إن حارس الأمن فتح النار عليه وأصابه.
ويمكن أن تطلب الشركات والمتاجر وغيرها من الأعمال في ولاية جورجيا من العملاء وضع الكمامة للحد من انتشار كوفيد-19 لكن يُحظر عليها إلزامهم بذلك، وفقا لأوامر تنفيذية أصدرها حاكم الولاية الجمهوري براين كيمب.
ولم تكشف مادوكس عن أي أسماء. وقالت إن الثلاثة نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث يرقد الحارس في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصتين.
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