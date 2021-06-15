ألمانيا تسجل 652 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و716170 بعد تسجيل 652 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89937 بعد تسجيل 93 وفاة جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.