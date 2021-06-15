الهند تسجل 60471 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60471 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى عدد تم تسجيله منذ 31 مارس آذار.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.57 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 377031 بعد تسجيل 2726 وفاة خلال الليل.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.