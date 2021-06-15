هنا رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 cinq.onec.dz

ينتظر معظم التلاميذ في الجزائرية اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بعد الانهاء من اجتيازها حيث قامت وزارة التربية الوطنية بتحديد يوم 20 من جوان الإعلان الرسمي عن نتائج السانكيام 2021، وذلك التربية الوطنية الانتهاء الرسمي من جميع أعمال تصحيح اختبارات التعليم الابتدائي في مختلف مراكز الامتحانات عبر معظم الولايات الجزائرية، وقد استمرت الامتحانات الورقية داخل مراكز الاختبارات في المدارس الابتدائية والمنظمة من قبل وزارة التربية مدة ثلاثة أيام فقط، وسوف نطلعكم من خلال هذا المقال الموعد الرسمي لإعلان نتائج السانكيام 2021، كما سنضع بين أيديكم لكم رابط للاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 فور اعتمادها ونشرها رسميا من قبل وزارة التربية.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

أكد السيد عباس البختاوي المدير المركزي لوزارة التربية الوطنية في الجزائر. أن ما يقرب من ثمانو مئة و ثلاثة وخمسون ألف طالب تقدموا لاجتياز امتحانات شهادة التعليم الابتدائي لهذا العام الدراسي. يأتي ذلك بعد أن ألغت وزارة التربية الوطنية امتحانات السانكيام العام الماضي بسبب الظروف التي مرت بها البلاد. بعد انتشار جائحة كورونا، وقد اكدت اعلنت وزارة التربية الوطنية عن الانطلاق رسمياً في تصحيح جميع اوراق التلاميذ وفي جميع المواد المخصصة لهم خلال هذا العام الدراسي. وأوضحت وزارة التربية الوطنية إجراء جميع التصحيحات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

رابط نتائج السانكيام 2021

كما تقر سابقا غن موعد الاعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بالجزائر يكون يوم 20 جوان الحالي، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الوصول إلى موقع الويب الخاص الديون الوطني للمسابقات والامتحانات ، وسيسمح الموقع لجميع الطلاب بالاستعلام عن النتيجة باستخدام رقمهم الوطني. وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيانها الرسمي أن كل طالب سيحصل على 5 من 10 فأكثر في شهادة التعليم الابتدائي. ينتقل مباشرة إلى مرحلة التعليم المتوسط . كما أكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق معدل الإنقاذ للطلاب الحاصلين على معدل 4.5 من 10.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

اذا أردت الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021، عليك اتباع بعض من الخطوات بمجرد الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائري وهي كالآتي:

الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

قم بتحديد الولاية التي يدرس بها التلميذ.

تدوين اسم التلميذ ورقمه السرى و رقم التسجيل الخاص به.

الضغط على مربع الاستدعاء من اجل سحب استمارة الاستدعاء الخاصة بالتلميذ.

واخيرا عرض النتيجة.

وصرح وزيرة التربية الوطنية الجزائرية، يوم الأحد، أن الاعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 يرجح أن يكون قبل الموعد الرسمي الذي تم تحديده لها وهو 20 يونيو ، على الأرجح بعد بيوم أو يومين بعد الانتهاء من جميع أعمال المراقبة والمراجعة، لذلك من المحتمل أن يتم إعلان النتائج في 18 يونيو.