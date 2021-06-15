“torok” أستخراج كشف النقاط للفصل الثاني دورة 2021 on موقع فضاء أولياء التلاميذ بالرقم التعريفي

أيام قليلة ويتم رفع كشوف الدرجات والعلامات عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ الرسمي، التابع لوزارة التربية الوطنية لكي يستطيع أولياء التلاميذ الدخول ومعرفة علامات أبنائهم، بعد أن حددت وزارة التربية الوطنية أنه من يوم 20 جوان الجاري، سيتم رفع الدرجات على الموقع، وقالت الوزارة أنه يتطلب من أولياء التلاميذ أنشاء حساب على الموقع، ليستطيعوا الدخول والتعرف على العلامات وسحب كشف الدرجات، ودعت من ليس لهم حساب إلي المبادرة بإنشاء حساب خلال اليومين القادمين، وقالت أنه لكي يستطيع ولي أمر التلميذ الدخول إلي الفضاء عليه بإحضار كود الطالب “الرقم التعريفي “، من مقر المدرسة التابع لها أبنه كل هذه بيانات سوف يحتجها الأب للدخول والتعرف على الدرجات.

نتائج السانكيام دور 2021 الفصل الدراسي الثاني

يجب على ولي التلميذ الاستعداد للحصول على كشف النقاط، والدخول إلي موقع الفضاء الخاص بأولياء الأمور عن طريق تجهيز بعض البيانات المطلوبة لإتمام الدخول الإلكتروني على المواقع، ومن أهم البيانات المطلوبة هو كود الطالب الرقم التعريفي الذي يتم الحصول عليه من المدرسة، كذالك إنشاء حساب جديد لولي التلميذ في حال أنه لا يوجد لديه حساب على الموقع.

الدخول إلي tharwa.education.gov.dz.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد في حال أن ولي التلميذ ليس له حساب.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع بمعلومات دقيقة وصحيحة.

الضغط على أبناء المتمدرسين.

الضغط على تسجيل دخول.

إدخال البيانات المطلوبة عن الابن.

أضغط على طباعة الاستمارة لتحصل على كشف الدرجات.

طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذطريقة الحصول على كود التلميذ

كود التلميذ هو جواز المرور إلي عالم فضاء التلاميذ بدونه لن تتمكن من الدخول مثله مثل كلمة المرور واسم المستخدم وهو موجود بمقر المؤسسة التعليمية الموجود بها التلميذ يمكن الحصول عليه منها بسهولة.

الحصول على كشف النقاط الخاص بالفصل الدراسي.

التواصل بين المعلم وولي أمر التلميذ وطلاعه على مستوى الابن في الدراسة وسلوكه في المدرسة.

الحصول على المواد الأساسية والرسمية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية للصفوف الدراسية.

موقع فضاء أولياء التلاميذ يقدم العديد من الخدماتطريقة الحصول على كشف النقاط عبر الموقع