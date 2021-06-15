رابط نتيجة إعدادية القاهرة 2021 cairo.gov.results برقم الجلوس من الموبايل طرق أخرى جديدة

يبحث 158 ألف و796 طالب وطالبة عن رابط نتيجة إعدادية القاهرة 2021 اليوم، بعد أن تم الإعلان عن اعتمادها من سيادة اللواء / خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتم تحديد أسماء أوائل الإعدادية على مستوى المحافظة ولم يتبقى سوى لحظات وتكون متاحة عبر الموقع الجديد لبوابة نتائج التعليم الأساسي، ويمكن ل 82 ألف و30 طالب وعدد 76 ألف و766 طالبة وهم من أدوا أمتحانات الصف الثالث الإعدادي بعموم المحافظة، والتي تعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد الطلاب في الإعدادية، يمكن الدخول الآن برقم الجلوس والإطلاع على درجاتهم عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن وسائل جديد للحصول على النتائج من أي مكان عن طريق الإنترنت لكي تسهل على الطلاب ومنها عن طريق الطرق التالية.

الخط الساخن الذي جهزته المحافظة وهو 09000100.

تطبيق إلكتروني على الموبايل على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تشغيل أندرويد وهو متاح على بوابة النتائج.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الدخول عبر البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي cairo.gov.results. كتابة الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة. تحديد أسم المحافظة التابع لها ومديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة. الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة الدرجات ونسبة النجاح العامة.

رابط نتيجة إعدادية القاهرة 2021 بالاسم ورقم الجلوسألصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

قال مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن النتيجة الآن جاهزة للرفع على الموقع الخاص بالنتائج ” بوابة التعليم الأساسي”، بعد أن أنتته اللجان المختصة من كافة عمليات الرصد والتدقيق والمراجعات اللازمة حتى يتم التأكد من دقة النتائج، لحفظ حقوق الطلاب ولكي لا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع من قبل المتخصصين في تصحيح الدرجات.

رابط نتيجة إعدادية القاهرة الدور الثاني 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي / وزير التربية والتعليم، أن نتيجة ألترم الثاني فقط، هي التي سيتم تقييم الطلاب عليها والتي سيتم ترشيحهم للمرحلة الثانوية بناءً عليها، والمعروف أن المجموع الكلي للدرجات هو 280 درجة، موزعة على المواد الأساسية فقط كما يلي، اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الرياضيات 60 درجة، الدراسات 40 درجة، العلوم 40 درجة، وكان نحو مليون و600 ألف طالب وطالبة، قد أدوا الامتحانات على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة، خوفاً على صحة الطلاب من الإصابة بكوفيد 19.

وزارة التربية والتعليم المصرية

أعلنت الوزارة عن فتح التقديم على الاعتراض على نتيجة الإعدادية بعد 48 ساعة من إعلانها، كي يتم تقديم الاعتراض على النتيجة من قبل الطلاب وأنها سيتم فحص التظلمات، والرد عليها في خلال يومين على أقصى تقدير ومن يسبت له حق سوف يتم أضافه الدرجات له.