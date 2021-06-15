شحن جواهر فري فاير Free Fire رسميا باستخدام بطاقات جوجل بلاي

يمكنك الآن شحن جواهر فري فاير عبر بطاقة Google Play دون اختراق اللعبة أو عن طريق بطاقة الهدايا وهي بطاقات Gift Card التي من خلالها تستطيع الحصول على رصيد من 10 إلى 50 دولار بعدة طرق، على سبيل المثال عند شراء هاتف جوال جديد من متجر أو من مكان آخر، مما يساعدك في الحصول على بطاقة Google Play كمكافأة، وبذلك يمكنك استخدام الكود المتاح بالبطاقة لشحن جواهر فري فاير مجانا Free Fire دون الحاجة إلى إيجاد طريقة لتهكير اللعبة، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة شحن جواهر فري فاير بكل سهولة باستخدام بطاقات جوجل بلاي.

يمكنك شحن جواهر فري فاير من خلال أكواد بطاقات جوجل بلاي وهذه بعض الأكواد الخاصة ببطاقة Google Play، سنشارك هذه الأكواد وتبلغ قيمتها 10 دولارات، يمكنك استخدام هذه الأكواد لإعادة شحن جواهر فري فاير Free Fire.

إذا كنت لا تعرف طريقة استخدام الأكواد فما عليك سوى الانتقال إلى منصة YouTube وكتابة هذه الجملة بالبحث ( كيفية شحن Free Fire باستخدام Google Play ) ستجد تعليمات بسيطة حول كيفية استخدام هذه الأكواد للقيام بذلك، وسوف أترك لكم أيضا الفيديو هنا إن كنت لا تريد مشاهدته على اليوتيوب، لكن الآن سوف أعرض لك الأكواد وهي بقيمة عشرة دولارات.

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ملحوظة هامة: قد لا تعمل هذه الأكواد معك وذلك بسبب أن زوار استعملوها بالفعل قبلك، لذا لا تقلق سنقوم بتحديث هذه الأكواد في كل مرة يتم تحديث المقال، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الزوار ، ولكن يرجى المحاولة بهذه الأكواد أولا يمكن أن تجد أن بعضها فعال.

لماذا نشارك بطاقات جوجل بلاي مجانا؟

قد يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال لماذا قد يشاركك شخص ما شيئا قيما كبداية جوجل بلاي لشحن جواهر فري فاير مجانا، الإجابة على هذا السؤال ببساطة هو مساعدة جميع زوار موقعنا ثقفني الذين لديهم حساب على لعبة فري فاير ويبحثون عن طريقة شحن جواهر فري فاير.

فديو شرح طريقة شحن Free Fire باستخدام Google Play

شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID

شحن الجواهر أصبح اسهل الآن فكل ما عليك هو استخدام موقع شوب تو جيم المختص بشحن جواهر فري فاير وهذا من أهم واشهر مواقع الشحن حيث يمكنك تعبئة حسابك باللعبة بالجواهر دون قليل فهو موقع موثوق من شركة Garena نفسها، فكل ما عليك الدفع باستخدام الطرق المتاحة بالموقع فإذا كنت داخل جمهورية مصر العربية يمكنك شحنها من خلال اورنج كاش أو فودافون كاش أو بطاقات ماستر كارد أو فيزا البنكية.