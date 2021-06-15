كورونا يواصل النيل من البرازيل .. 39.846 إصابة جديدة .. و827 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 17.452 مليون، فيما بلغ إجمالى الوفيات 488 ألفًا و228 حالة.

وتأتى البرازيل فى المركز الثانى على مستوى الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، كما تعد ثالث أعلى بلد تسجيلا للإصابات بعد أمريكا والهند.